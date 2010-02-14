Feci kaza 5 can aldı

T24- Şanlıurfa'da, bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Şanlıurfa-Mardin karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen bir minibüs ile otomobil, Çamlıdere mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre biri çocuk 5 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, Şanlıurfa-Mardin karayolu da trafiğe kapandı.