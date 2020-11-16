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FETÖ operasyonu: 11'i aktif görevde olan 21 TSK görevlisine gözaltı kararı

16 Kasım 2020 09:13

Balıkesir merkezli 11 ilde başlatılan FETÖ operasyonu kapsamında 11 aktif görevde olan asker ve TSK'dan ihraç edilmiş 10 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan "ardışık arama" yöntemiyle arandıkları tespit edilen kişiler aranmaya başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, zanlıları yakalamak için Balıkesir, İstanbul, Giresun, Ankara, Erzurum, Van, Bingöl, Manisa, Konya, Kırklareli ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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