FDA ilk kez bir elektronik sigaranın satışına resmen izin verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ilk kez bir elektronik sigaraya izin verdi. Ülkedeki sayısız elektronik sigara türü ile bu ürünler için üretilen likitleri mahkeme kararı ile incelemekte olan FDA, R.J. Reynolds firmasının ürettiği Vuse Solo isimli elektronik sigaranın ve nikotin aromalı kartuşun satışını onayladı.

Gazeteduvar'ın haberine göre, FDA kararında, firmanın sunduğu verilere göre, bu elektronik sigarayı söz konusu kartuşla içen nikotin bağımlılarının geleneksel sigara kullanımında ve zararlı kimyasal maddelere maruz kalma oranında ciddi bir azalma yaşandığı belirtildi.

Aromalı likitlere onay yok

Bununla birlikte, FDA'in aynı firmanın aromalı likitlerine onay vermemesi dikkat çekti. Açıklamada, Vuse'un aromalı likitleri için yaptığı 10 başvurunun reddedildiği, şirketin mentol aromalı nikotin formülünü satma başvurusunun ise hâlâ değerlendirme sürecinde olduğu belirtildi.

'FDA onaylı' anlamına gelmiyor