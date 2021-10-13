FDA ilk kez bir elektronik sigaranın satışına resmen izin verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ilk kez bir elektronik sigaraya izin verdi. Ülkedeki sayısız elektronik sigara türü ile bu ürünler için üretilen likitleri mahkeme kararı ile incelemekte olan FDA, R.J. Reynolds firmasının ürettiği Vuse Solo isimli elektronik sigaranın ve nikotin aromalı kartuşun satışını onayladı.
Gazeteduvar'ın haberine göre, FDA kararında, firmanın sunduğu verilere göre, bu elektronik sigarayı söz konusu kartuşla içen nikotin bağımlılarının geleneksel sigara kullanımında ve zararlı kimyasal maddelere maruz kalma oranında ciddi bir azalma yaşandığı belirtildi.
Aromalı likitlere onay yok
Bununla birlikte, FDA'in aynı firmanın aromalı likitlerine onay vermemesi dikkat çekti. Açıklamada, Vuse'un aromalı likitleri için yaptığı 10 başvurunun reddedildiği, şirketin mentol aromalı nikotin formülünü satma başvurusunun ise hâlâ değerlendirme sürecinde olduğu belirtildi.
'FDA onaylı' anlamına gelmiyor
Kararda, Vuse Solo ile nikotin kartuşunun FDA onayıyla satışının devam edebileceği ancak bu durumun bu ürünlerin 'FDA onaylı' olmadığı ve normalde sigara içmeyenlerin elektronik sigara kullanmaması gerektiği vurgulandı.
6.5 milyon başvuru inceleniyor
FDA, mahkeme kararıyla bir süredir Amerikan piyasasında satılan çok sayıda elektronik sigarayı ve ilgili ürünleri inceliyor. Kurumun şu ana dek bir milyondan fazla başvuruyu reddettiği belirtilirken, Amerikan basınına göre inceleme süreci sigara firmalarını lobicilik faaliyetleri nedeniyle yavaş ilerliyor. Kurum toplamda 500 şirketten 6.5 milyon başvuruyu inceleyecek.
Öte yandan ABD'de çok sayıda elektronik sigara türü satılabiliyor. Aromalı likitlerin özellikle gençler arasında çok popüler olduğu belirtiliyor.