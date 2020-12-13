FDA Başkanı, Pfizer aşısına onay verirken baskı gördüğü iddialarını yalanladı

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Başkanı Stephen Hahn, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısını onaylama sürecinde siyasi baskı gördüğünü ve kovulmakla tehdit edildiğini yalanladı.

ABC'nin aktardığı habere göre, FDA'in Pfizer ve BioNTech'in Koronavirüs aşısına acil kullanım onayı vermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın "yavaş olmakla" suçladığı kurumun başkanı siyasi baskı iddialarını yalanladı.

ABD medyasında Hahn'ın aşıya en kısa sürede onay çıkmazsa kovulmakla tehdit edildiğine yönelik çıkan haberlerin ardından açıklama yapan FDA Başkanı "Medyada aşının onay süreciyle ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi. Pfizer ve BioNTech aşısının onay almasında herhangi bir dış faktörün etkisinin olmadığını söyleyen Hahn kendisinin de kesinlikle aşı olacağını ekledi.