FCSB'nin Başkanı Gigi Becali: Covid-19 aşısı olan oyuncuları oynatmayacağız

FCSB Başkanı Gigi Becali, Covid-19 aşısı olan oyuncularda maç sırasında güç kaybı olduğu için oynamalarına izin vermeyeceklerini söyledi.

Romanya Ligi takımlarından FCSB Başkanı Gig Becali, ilginç bir karara imza attı.

Emanuel Roşu'nun aktardığı bilgilere göre Becali, aşı olan oyuncuların maçlarda güç kaybı yaşamasından dolayı bu oyuncuların takımda oynamasına izin vermeme kararı aldı.

Becali'nin, aşı yaptıranların da hayatını kaybettiği için bu kararı aldığı ifade edildi. 27 haftası geride kalan Romanya Ligi'nde FCSB, geçtiğimiz hafta deplasmanda CS Mioveni ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin bitimine 3 hafta kala FCSB, lider Cluj'un 8 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.