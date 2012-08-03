FB'nin hucüm oyucusu Milos Krasic İstanbul'da

Fenerbahçe’nin, İtalyan kulübü Juventus’tan transfer ettiği Sırp futbolcusu Milos Krasic, İstanbul’a geldi. Şükrü Saracoğlu Stadı'nı gezdi. Yıldız oyuncunun isteği üzerine 27 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Milos Krasic, "Çok mutluyum. Çok büyük bir kulübe geldim. Öncelikle çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok iyi tanıdığım ve bildiğim bir kulübe geldim. Hep birlikte en iyisini başarmak istiyoruz" ifadelerini kullandım.

'Caner Erkin'i tanıyorum'

Sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık anlaşma sağlayan 28 yaşındaki hücuma yönelik orta saha oyuncusu, Atatürk Havalimanı’nda bir grup taraftarca coşkulu biçimde karşılandı.

Milano’dan İstanbul’a gelen Sırp oyuncuyu havalimanında Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile medya sorumlusu Orkun Yazgan karşıladı.

Fenerbahçe atkısıyla basın mensuplarına poz veren Krasic, yaptığı kısa açıklamada, ”Çok büyük olduğunu bildiğim bir kulübe geldim. Tekrar çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Hep birlikte en iyisini başarmak istiyoruz” dedi.

Geçmişte kendisi gibi Juventus’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Sırp futbolcu Zoran Mirkovic ile İstanbul’a gelmeden önce kısa bir görüşme yaptığını söyleyen Krasic, halen sarı-lacivertli takımda oynayan Caner Erkin’i birlikte oynadıkları CSKA Moskova’dan tanıdığını söyledi. Krasic, Caner’in çok iyi bir insan ve çok iyi bir oyuncu olduğunu ve şimdi yeniden onunla birlikte olacaklarını kaydetti.

Bir grup Fenerbahçeli taraftarın sevgi gösterisinde bulunduğu Krasic, taraftarlarla fotoğraf çektirdikten sonra havalimanından ayrılarak Fenerbahçe’nin kulüp binasına gitti.

Krasic, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nı gezdi

Fenerbahçe’nin yeni transferi Milos Krasic, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’nı gezdi.

Fenerbahçe Kulübü’nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı’nda idari menajeri Hasan Çetinkaya ve medya sorumlusu Orkun Yazgan eşliğinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı’na gelen Milos Krasic’in soyunma odaları, saha içi, kulüp binası, Fenerbahçe Müzesi ve Fenerium’u gezdiği bildirildi.