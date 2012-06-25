FB'li taraftarlardan Aziz Yıldırım'a destek yürüyüşü

Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nce, "Aziz Yıldırım'a Destek Yürüyüşü" düzenlendi. Fenerbahçeli taraftarlar, Yıldırım'ın serbest bırakılması için Anıtpark'ta biraraya geldi.

Türkiye 'nin değişik yerlerinden Anıtpark'ta bir araya gelen taraftarlar, önce Atatürk ve şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı söyledi.

Yürüyüşte Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erdal Özel, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe 'nin uğradığı haksızlığa karşı onurlu duruşlarını sergilemeye devam edeceklerini söyledi.

Fenerbahçe eski kaptanlarından Ogün Altıparmak da, ülke olarak çok kritik günler yaşandığını belirterek, “Bizim zamanımızda Fenerbahçe , Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar yan yana maç izlerlerdi. Bizi birbirimize düşürmek isteyenler bunu başaramayacak. Türk milleti her zaman birlik içinde olmuştur” dedi.

Altıparmak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım 'ın biran önce serbest bırakılmasını istedi.