FB'li Kazım şike çetesinin üyesi mi?

Telefonu dinlenmiş

Sır gibi saklandı

Hapis cezası yatar

Şike skandalı bardağı taşırdı



F.Bahçe KazIm’ı defterden sildi



2 Türk kim?

Fenerbahçe'nin haşarı çocuğu Colin Kazım için şok iddialar ortaya atıldı. UEFA’nın Bochum savcılığı ile başlattığı yüzyılın operasyonu kapsamında Almanlar’ın hazırladığı dosyada Kazım, şebeke üyesi olarak suçlanıyor. Alman Emniyet Genel Müdürlüğü ve Tubingen Emniyet Müdürlüğü’nün operasyonu sonrasında bir Sırp oyuncunun ihbarı üzerine Kazım’ın adı yasa dışı bahis ve şike olayına karıştı. Vatan gazetesinde yer alan haberde, Almanlar'ın iddiasına göre Kazım, 2 tane de yerli takım arkadaşını ayarttı ve F.Bahçe’nin 1’i oynanmayan 5 maçında çeşitli ayarlamalar yaptı. Avrupa’yı sarsan, Bochum savcılığının yanı sıra UEFA’nın da aylardır yürüttüğü operasyona göre Kazım, “Prens” lakaplı Marcus-Van Anhalt’la irtibata geçip milyon Eurolar’la oynamış.2007’de geldiği F.Bahçe’de bu sezon sürekli 11’de şans bulan ancak Beşiktaş derbisinde hakeme küfredip 4 maç ceza alan Kazım’la ilgili Almanlar, Ulm (5-0), Honved (5-1), Sion (2-0), Ç.Rize (2-1) maçları ile 19 Mayıs 2009’da oynanması planlanan ama TFF’nin UEFA karşı çıktığı için iptal ettiği F.Bahçe-G.Saray dostluk karşılaşmasına yasa dışı olarak dokundu. SABAH’ın özellikle altını çizdiği iddiaya göre Kazım, Ulm maçının 5-0 bitmesine yardımcı oldu ve Çin üzerinden yapılan bahislerden şebeke üyeleri 1’e 8.85’lik oranla toplam 2 milyon 600 bin Euro gelir elde etti.Kazım da 100 bin Euro olan payını iki Türk futbolcu ile paylaştı. Yine 5-1’lik Honved maçında ’4 ya da 6 gol’ bahsinden dolayı çete 6 milyon Euro kazanırken, bu paranın 400 bin TL’lik bölümü Türkiye’den çekildi..Bochum Savcılığı’nın geçtiğimiz cuma Almanya Futbol Federasyonu’na verdiği dosyayı çarşamba veya perşembe günü TFF’ye de yollaması bekleniyor. Asıl bomba ise “organize çete üyesi” olmakla suçlanan şüpheliler listesindeki Kazım’ın tam 1.5 yıldır gözlem altında bulundurulması...İddiaya göre Bochum Savcılığı, Almanya ile Türkiye arasındaki özel anlaşmalar gereği Türk Adalet Bakanlığı’ndan izin alarak telekulak yöntemi ile Kazım’ın tüm telefon konuşmaları hakkında Türk polisinden bilgi aldı. Hatta bununla da yetinmeyip maillerini takip etti. Telefon ve mail hareketlerinden dolayı şüphe uyandıran Kazım, Bochum Savcılığı tarafından da “organize suç örgütü elemanı” kapsamına alındı. Dosyası hazırlanan Kazım’ın karıştığı iddia edilen şikelerle ilgili gelişmeler ise sızmaması için ne Alman, ne de Türk federasyonuna bildirilmedi.Hatta dosyada sadece Kazım değil yerli oyuncular ve birkaç tane de yönetici ile ilgili iddialar da var. Peki bundan sonra ne olacak? Haftaya eş zamanlı olarak dosya TFF’ye ve UEFA’ya ulaşacak. Bochum Savcılığı’nın yanı sıra TFF dosyayı inceleyip hukuki süreci başlatacak. Konu uluslararası olduğu için yurt dışında da davalar açılacak. Türkiye’de şike ve teşvik primi ile maç münipüle etmenin cezası yok. Ancak Kazım olayı, eğer somut belgeler varsa “Organize suç ve nitelikli dolandırıcılık” kapsamına alınacak. Bu da Türk yasalarına göre eğer suç sabit görülürse hapis cezasını gerektiyor.Futbol Federasyonu ise gerekli talimatlara göre ceza verecek, büyük ihtimalle de nitelikli suç işleyip yasal olmayan yollardan para kazanmak suçundan Kazım’ın futbol hayatı bitecek.Fenerbahçe'de Kazım istenmeyen adam oldu. Alemleri ve yaptığı kazayla yönetimin tepkisini çeken, ’fenerbahçe.org’da da yalancı damgası yiyen Kazım için kesilen ferman belli: ’Devre arası gönderilecek.’ Gelin Kazım neler yapmış bir bakalım:Geçen sezonun son maçlarından birinde Alex atıştığı Kazım’a “Sorun çıkartma, sus” demişti. Kazım bir de araya giren tercüman Samet Güzel’e “Sen Brezilyalılar’ın köpeğisin” deyince Alex, Kazım’la olan iletişimini kesmişti.Milli futbolcu tedavisini de aksatıyor. 23 yaşındaki oyuncu dün Samandıra’daydı ama ondan önceki 2 gün tesislere uğramadı. Bileti kesildi ve artık Can Bartu Tesisleri’ne alınmayacak.Kazım'ın, şike skandalında adının geçmesi bardağı taşıran son damla oldu. Zan altında kalan birçok takım arkadaşı artık Kazım’ı aralarında istemiyor.Soruşturma dosyasındaki diğer 2 F.Bahçeli Türk oyuncu ise kafaları karıştırdı.. Bu suçlama Vederson dahil 9 yabancısı bulunan F.Bahçe’deki toplam 16 Türk oyuncuyu da şüphe altında bıraktı. Bahsi geçen maçlarda oynayan Türk oyuncular ise şunlar:Volkan Demirel, Önder Turacı, Volkan Babacan, Gökhan, Deniz, Bekir, Emre, A.Kadir, Selçuk, Ali Bilgin, Semih, Furkan, Onur, Uğur Boral, Mehmet Topuz, Mert Günok (Özer hiç oynamadı)