FBI'ın uçaktan indirip 9 saat sorguladığı yolcu: "İnşallah" dediğim için ihbar edilmişim

ABD’de, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un yer aldığı yemeğe katıldıktan sonra Los Angeles’tan Oakland kentine dönen Berkley Üniversitesi siyaset bilimi öğrencisi Iraklı Hayrettin Halit uçaktayken gözaltına alındı. Halit, “Bir yolcu ‘Bu adam şehadet getirdi. Tehlikeli olabilir’ diye hosteslere bilgi vermiş. Kabin memuru beni uçaktan indirdi. İndiğimde FBI ordusuyla karşılaştım. FBI ekibi ve FBI köpekleri etrafımı sardı. Beni bu yüzden gözaltına aldılar. Bu tavır İslamofobi’den başka bir şey değil” dedi.



Habertürk'ten Sami Akbıyık'ın haberine göre; Los Angeles’ta uçağa bindikten sonra Bağdat’taki siyaset bilimci amcası Ahmed Naci’nin kendisini aradığını söyleyen Hayrettin Halit, Genel Sekreter Ban Ki-mun’la görüşmelerini ve Irak-BM arasındaki ilişkilerle ilgili amcasının sorularına yanıt verdiğini söyledi.



Amcasına uçakta olduğunu, telefonu kapatması gerektiğini söylediğini belirten Halit, “Ardından ‘Sonra konuşuruz inşallah’ deyip telefonu kapattım. Ön koltuktaki kadın bana tuhaf biçimde bakıyordu. Koşarak hostesin yanına gitti. Ardından kabin memuru beni uçaktan indirdi. İndiğimde FBI ordusuyla karşılaştım. FBI ekibi ve FBI köpekleri etrafımı sardı” dedi.

"Havalimanında 9 saat bekletildim"

FBI’ın kendisine “Üzerinde bıçak var mı, bize saldırmaya kalkma” dediğini söyleyen Halit, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Beni sorguya aldılar. ‘Telefonla konuşurken neden şehadet getirdin, uçakta ne yapacaktın?’ diye sordular. Bir cümle içinde durup dururken kimsenin şehadet getirmeyeceğini anlattım. Sadece ‘İnşallah’ dediğimi söyledim. Kültürümüzde cümle içinde bu sözcüğü sıkça kullandığımızı ve bunun şehadet getirmek olmadığını belirttim.”



Bir sonraki uçakla Oakland’a döndüğünü söyleyen Halit, “Tam 9 saat havaalanında bekletildim. Amcamın numarasını verdim. Öyle inandılar ve özür dilediler” diye konuştu.