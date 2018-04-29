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BBC Türkçe

FBI'ın Trump soruşturması 'Avustralya'dan gelen bilgiyle başladı'

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya arasındaki ilişkilere dair soruşturmanın Avustralya'dan gelen bir bilgiyle başladığını yazdı. Gazeteye göre Trump'ın danışmanı Papadopoulos, çok içtiği bir gece Avustralyalı bir diplomata Rusya'n

29 Nisan 2018 20:30

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya arasındaki ilişkilere dair soruşturmanın Avustralya'dan gelen bir bilgiyle başladığını yazdı.

Gazeteye göre Trump'ın danışmanı George Papadopoulos, Trump'ın seçimdeki rakibi Hillary Clinton'a Rusya tarafından suçlamalar yöneltileceğini, Avustralya'nın İngiltere'deki üst düzey temsilcisi Alexander Downer'a "Londra'da çok içtikleri bir gece" söyledi.

Papadopoulos'un bu bilgiyi neden Downer ile paylaştığı bilinmese de Downer bu bilgiyi Avustralya hükümetine iletti.

Clinton'ın e-postalarının Wikileaks tarafından internette yayınlanmasının ardından Avustralya, bu bilgiyi FBI ile paylaştı.

New York Times'ın "Avustralya'nın soruşturmadaki rolü hakkında doğrudan bilgi sahibi olan Amerikalı ve Avustralyalı kaynaklara" dayandırdığı haberine göre FBI bu noktada bir soruşturma başlatmaya karar verdi.

Bu, teşkilatın en gizli bilgilerinden biri haline geldi. Üst düzey yöneticiler, hassas operasyonların tartışıldığı gizli toplantılarda bile bu bilgiyi paylaşmadı.

BBC, New York Times'ta yer alan bilgileri doğrulatmış değil. Beyaz Saray avukatı Ty Cobb, konuyla ilgili gazeteye bir açıklama yapmayı reddetti.

Beyaz Saray, George Papadopoulos'u "kampanyada pek bir etkisi bulunmayan sıradan bir gönüllü" olarak göstermeye çalışsa Papadopoulos'un Trump'ın yanı sıra Adalet Bakanı Jeff Sessions ve İngiltereli temsilciler gibi üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantılara katıldığı biliniyor.

FBI tarafından açılan soruşturmada FBI'a yalan söylediğini kabul eden Papadopoulos, şu an Trump'ın Rusya ilişkilerine dair yürütülen soruşturmada teşkilata bilgi veriyor.

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