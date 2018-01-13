FBI'dan iPhone'u şifreleyen Apple çalışanlarına: Ahmaklar ve kötülük dehaları!

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanlarından biri, Apple şirketini iPhone için çok karmaşık şifreleme sistemini kullandığı için eleştirerek programcıları için ‘ahmaklar’ ve ‘kötülük dehaları’ nitelendirmesinde bulundu.

Sputnik'in Motherboard’a dayandırdığı habere göre, New York’taki Uluslararası Siber Güvenlik Konferansı’nda konuşan FBI adli tıp uzmanı Stephen Flatley, Apple cihazları güvenlik sisteminin FBI’nın işini zorlaştırmasından dolayı sitem etti.

iPhone’u hackleme hızının büyük ölçüde yavaşladığını dile getiren Flatley, eskiden şifreleme sisteminin iki günde çözülebildiğini, şimdilerde ise bu sürecin yaklaşık iki ay alabildiğini söyledi. Uzmanın verdiği bilgiye göre, parola bulma hızı da yavaşladı. Eskiden saniyede 45 parola denemesi yapılabilirken şimdi ise 18 saniyede 1 parola denenebiliyor. Bu da, dakika başına düşen girişim sayısını düşürerek bir seferde olası bir şifrenin birçok farklı kombinasyonunun girilmesini ve hacklenebilmesini önlüyor. Tüm bunların FBI’nın işini zorlaştırdığını kaydeden Flatley, "Apple, kötülük dehası rolünde gayet iyi" dedi.

Terör saldırganının telefonunun şifresini hackleyen İsrailli şirkete övgü

Güvenlik güçlerine şifreleme sistemini hackleme araçları sunan İsrail şirketi Cellebrite’ye övgüler yağdıran FBI çalışanı, 'Apple’ın güvenlik sistemine karşı mücadele edebilen' tek şirket olduğunu ifade etti.

Aralık 2015'te ABD'nin San Bernardino kentinde terör saldırısı düzenleyen Seyid Rıdvan Faruk’a ait iPhone'un şifresini, dünyadaki bütün iPhone'ların güvenliğini tehlikeye atmamak amacıyla paylaşmak istemeyen Apple ile FBI arasında gerginlik yaşanmıştı. Şifrenin kırılması için Apple'a karşı başlattığı hukuk savaşından sonuç alamayınca telefonun şifresini başka bir yol ile kırdığını açıklayan FBI'ın şifreyi kırabilmek için 900 bin dolar harcadığı, bu konuda da İsrailli şirket Cellebrite'den yardım aldığı ortaya çıkmıştı.