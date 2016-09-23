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BBC Türkçe

FBI'dan Brad Pitt açıklaması: Araştırıyoruz

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, Amerikalı oyuncu Brad Pitt'in uçakta çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlatmayı değerlendirdiğini açıkladı.

23 Eylül 2016 17:54

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, Amerikalı oyuncu Brad Pitt'in uçakta çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili olarak soruşturma başlatmayı değerlendirdiğini açıkladı.

Angelina Jolie bu hafta çocuklarına karşı babalık görevini yerine getirmediğini söyleyerek Pitt'e boşanma davası açmıştı.

Ünlülerle ilgili haberleriyle bilinen TMZ haber sitesi, Pitt'in birkaç gün önce bir özel uçakta, "çocuklarına bağırıp şiddet uyguladığını" öne sürmüştü.

FBI'dan BBC'ye yapılan açıklamada, "ABD'nin yargılama yetkisinin geçerli olduğu sınırlar içinde bulunan ve Brad Pitt ile çocuklarını taşıyan uçaktaki iddialarla ilgili olarak federal düzeyde bir soruşturma başlatıp başlatmama konusunda incelememiz devam ediyor" denildi.

Pitt, Angelina Jolie'nin karısının şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açmasından sonra açıklamasında "çok üzgün" olduğunu söylemiş ve çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

41 yaşındaki Jolie'nin altı çocuğunun velayetini almaya çalışacağı ve 52 yaşındaki Pitt'e çocukları görme hakkı vermeyi düşündüğü belirtiliyor.

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