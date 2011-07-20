-FBI'DAN ANONYMOUS BASKINI NEW YORK (A.A) - 19.07.2011 - ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), New York kentinde, bilgisayar korsanları grubu Anonymous'un üyeleri tarafından kullanıldığından kuşkulanılan 3 eve baskın düzenledi. Brooklyn ve Long Island'daki evlerde bulunan bilgisayarlarda ve bilgisayarlarla ilgili cihazlarda incelemeler yapıldı. Bazı cihazlara el kondu. Kimsenin gözaltına alınmadığı bildirildi. FBI Sözcüsü Peter Donald, baskınların, devam eden bir soruşturmayla bağlantılı olduğunu söyledi. Anonymous'un son eylemi, bu ay Apple firmasının sunucularına sızdığını açıklaması olmuştu. Grup aralık ayında da internetten rahatça bulunabilen bazı yazılımları casus kullanarak Mastercard ve Visa firmalarının internet sitelerini geçici olarak çökertmişti.