FBI, Volkswagen yöneticisini tutukladı

ABD iç güvenlik kurumu FBI, Volkswagen'in ABD'deki yöneticilerinden Oliver Schmidt'i tutukladı.

"Dieselgate" adı verilen skandalla ilgili olarak bugüne kadar yasaları çiğnemek için kasten girişimde bulunan şirket hakkında herhangi bir suçlamada bulunulmamış, sadece para cezası gündeme gelmişti.

Shift Delete'de yer alan habere göre, Volkswagen otomobillerinin ABD yasaların uygun şekilde trafiğe hazırlanmasından sorumlu olan Oliver Schmidt, yasaları aldatmak için kasten hile yazılımlarını araçlara yerleştirmekle suçlanıyor.

Oliver Schmidt, 2014'te emisyon sonuçlarındaki şüphe üzerine bilgi isteyen makamlara, yanıltıcı teknik veriler sunarak, hile yazılımının keşfedilmesini geciktirmişti.

Karbon emisyon sonuçlarını, araç muayenesi sırasında kasten azaltan hile yazılımı keşfedildikten sonra ise Volkswagen 11 milyon araca bu yazılımı yüklediklerini itiraf etmişti.

VW şimdi bu hile yazılımı nedeniyle onlarca milyar dolar değerinde tazminat ödemeye hazırlanırken işin içine bir de hava kirliliği nedeniyle akciğer sorunları yaşayıp hayatını kaybedenlerin ailelerinin açabileceği tazminat davaları devreye girecek.

Sadece İngiltere'de her yıl, 30 bin kişi dizel araçlardan yayılan nitrojen oksit gazına bağlı akciğer sorunları nedeniyle hayatını kaybediyor.