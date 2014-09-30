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Bilim / Teknoloji

FBI ve NSA güvenliğini aşamadığı iPhone 6'dan şikayetçi oldu

FBI Direktörü James Comey, Apple’ın yeni şifreleme sistemini eleştirdi ve firmayı 'suçluların yasaları atlatması için bir araç üretmekle' suçladı

30 Eylül 2014 14:54

FBI ve NSA, geçen günlerde satışa çıkarılan Apple'ın yeni telefonu iPhone 6'yı kıramadıkları ve verilere ulaşamadıkları için firmayı "suçluların yasadan saklanmasına yol açmakla" suçladı. Bu açıklamanın Apple için iyi bir reklam olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal Güvenlik Dairesi’nin (NSA) iPhone 6’dan şikayetçi oldukları bildirildi. FBI ve NSA’in, Apple’ın yeni telefonunu kıramadıkları açıklandı.

Time’ın haberine göre, geçen günlerde meydana gelen ve ünlülerin telefonlarından çıplak fotoğraflarının sızdırıldığı iCloud skandalının ardından telefonun güvenliğini artıran Apple, yeni ve güçlü bir şifreleme ayarı oluşturdu. Bu durum, FBI ve NSA gibi kurumların kullanıcıların email, fotoğraf ve rehberlerine ulaşmalarını engelledi.

Basın toplantısında konuşan FBI Direktörü James Comey, Apple’ın yeni şifreleme sistemini eleştirdi ve firmayı “suçluların yasaları atlatması için bir araç üretmekle” suçladı. Comey, “Beni burada endişelendiren, firmaların, insanların açıkça yasayı atlatmasına yol açabilecek bir şeyi pazarlaması” dedi.

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