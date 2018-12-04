FBI ve IRS'ten Atlantic City belediye başkanının evine baskın

ABD (DHA) - Amerika Birleşik Devletleri\'nin New Jersey eyaletine bağlı kumarhaneleri ile adı sık sık anılan Atlantic City\'nin belediye başkanın evi FBI ve gelir idaresi ekiplerince arandı.



ABD\'de FBI ve Gelir İdaresi IRS görevlileri, Atlantic City Belediye Başkanı Frank M. Gilliam\'ın evine sabah 07:00 civarında baskın yaparak evde arama yaptı. Saatlerce süren arama sonrası görevlilerin bilgisayar ve kutularla evden ayrıldıkları görüldü.



Yapılan araştırmanın detayları hakkında bilgi verilmezken; arama sonrası evinden ayrılan Gilliam da gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.



Gilliam önceki ay bir kumarhane dışında kavgaya karışmış ancak ceza almamıştı.