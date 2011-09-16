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FBI ünlüleri bilgisayar korsanlarından koruyacak

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, ünlülerin bilgisayarlarına sızan bilgisayar korsanları hakkında kapsamlı bir araştırma yürütüldüğünü belirtti.

16 Eylül 2011 03:00

T24 - Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, ünlülerin bilgisayarlarına sızan bilgisayar korsanları hakkında kapsamlı bir araştırma yürütüldüğünü belirtti.


Son olarak ünlü sinema oyuncu Scarlett Johansson'a ait mahrem fotoğrafların internet sitelerine sızmasının ardından FBI duruma el koydu.


FBI'ın Los Angeles temsilciliği, aralarında Amerikan eğlence dünyasından bazı tanınmış isimlerin de bulunduğu birçok kişinin şahsi bilgisayarına müdahale eden kişi ve grupların soruşturulduğunu duyurdu.


FBI Los Angeles temsilciliğinden Laura Eimiller tarafından yapılan açıklamada herhangi bir isim belirtilmese de, bu açıklama ünlü sinema oyuncusu Scarlett Johansson'a ait mahrem fotoğrafların internet sitelerine sızması ardından geldi.


BBC Türkçe'nin haberine göre, Johansson'un, kendisinin çekmiş olduğu anlaşılan yarı çıplak fotoğrafları, geçtiğimiz günlerde birçok internet sitesinde yayımlanmıştı.


Johnson internet üzerinden yayılan söz konusu fotoğraflarından birinde üstsüz olarak yatağa uzanmış, bir diğerinde ise duştan çıkarken görünüyor. Eğlence dünyasına yakın isimler, Johansson'un fotoğraflarının yayılması üzerine FBI'la temasa geçmeyi düşündüğünü belirtmişlerdi.



Ünlü yıldız Johansson konuyla ilgili açıklama yapmadı


Tanınmış isimlerin kişisel bilgisayarlarına sızarak, özel fotoğraflarının çalınması ve yayımlanması olayları sık sık yaşanıyor. Son olarak Justin Timberlake, Mila Kunis ve Jessica Alba'nın özel fotoğrafları internette yayılmıştı.


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