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Dünya
Deutsche Welle

FBI Trump'ın eski kampanya yöneticisinin evini aradı

Washington Post gazetesinin ortaya attığı iddiaya göre ABD seçimlerinde Trump'ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort'un evine temmuz ayında baskın yapıldı. Manafort'un sözcüsü haberi doğruladı.

10 Ağustos 2017 02:45

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanya yöneticisi Paul Manafort'un evlerinden bir tanesi, Rusya'nın 2016'da ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları üzerine temmuz ayında Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekiplerince arandı.

Manafort'un sözcüsü Jason Maloni, çarşamba günü Washington Post gazetesinin ortaya attığı iddia üzerine bir yazılı açıklama yaparak eski kampanya yöneticisi evinin arandığını doğruladı, ancak baskının tarihiyle ilgili bir bilgi vermedi.

Maloni, "Bay Manafort güvenlik güçleriyle her zaman işbirliği içinde olmuştur ve o sefer de aynı şekilde hareket etmiştir" ifadesini kullandı.

Trump'ın eski kampanya yöneticisi Ukrayna'daki iş bağlantıları ve ülkenin eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç ile ilişkisi dolayısıyla uzun süredir FBI'ın merceği altındaydı.

Gazete ayrıca Manafort'un evinin, eski FBI Başkanı Robert Mueller'e bağlı çalışan özel soruşturma birimi mensuplarınca arandığı yazdı.

Trump'ın birkaç ay boyunca seçim kampanyasını yürüten Manafort Ukrayna ve Rusya ile ilgili olarak kendisine yöneltilen iddiaların hepsini reddetmişti.

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi iddiaları

Manafort, geçen haftalarda ABD Kongresi'nin yürüttüğü ve Rusya'nın seçimlere müdahalesinin araştırıldığı soruşturmalar uyarınca ifade vermişti. Eski yönetici, FBI baskınından bir gün önce Senato İstihbarat Komitesi'ne konuşmuştu.

Komitenin konusu Haziran 2016'da Manafort'un, Trump'ın oğlu Donald Trump Junior ve damadı Jared Kushner ile New York'taki Trump Tower'da yaptığı bir toplantı olmuştu. Daha sonra oğul Trump'ın e-posta yazışmalarında ortaya çıkacağı üzere, o toplantı Rusya yönetiminin Trump kampanyasına yardım ettiği iddialarının bir parçası olmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters/ÇÖ/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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