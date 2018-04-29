FBI, 'Trump-Rusya bağlantısı' iddiasını soruşturmayı sürdürecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden aldığı James Comey'in yerine Federal Soruşturma Bürosu (FBI) başkanlığına vekâleten atanan Andrew McCabe, Senato İstihbarat Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı. McCabe, FBI'ın, "Trump-Rusya bağlantısı" iddiasını soruşturmayı sürdüreceğini söyledi.

Andrew McCabe, soruşturmayı saptırmaya yönelik her türlü teşebbüs hakkında Kongre'yi bilgilendireceğini belirtti.

McCabe, şartlar ve kararlar değişse de FBI çalışanlarının işlerine devam edeceğini vurguladı.

Andrew McCabe, "Bugüne kadar soruşturmamıza ket vuracak bir çaba olmadı. Kısaca söylemek gerekirse, FBI çalışanlarını doğru olanı yapmaktan alıkoyamazsınız, Görevimiz, Amerikan halkını korumak ve anayasaya uygulamak" dedi.

McCabe, soruşturmanın hedefinde Trump'ın olup olmadığına dair soruyu ise devam eden soruşturmanın gizliliğini gerekçe göstererek yanıtlamayı reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump, James Comey'nin görevine Salı günü son vermişti.

Comey, Trump'ın seçim kampanyasını yürüten yetkililerinin, "Rusya ilişkisini" içeren iddialar üzerine açılan soruşturmayı da yürütüyordu.

Senato İstihbarat Komitesi'nin Demokrat Başkan Yardımcısı Senatör Mark Warner, Trump'ın Comey'i görevden almasıyla 'Rusya'yla ilişkilere dair iddiaların gerçekliğinin de ortaya çıkamayacağını' söyledi.

Andrew McCabe, Warner'a şu yanıtı verdi:

"Ben dahil birçok kişi için, başkanın Comey'i görevden alma kararının bu soruşturmayla bağlantılı olduğu sonucunu gözardı etmemiz oldukça güç ve bu, kesinlikle kabul edilemez."

Warner ise bu yanıt üzerine, "Komitemiz, 2016 başkanlık seçimlerinde ne olduğunu ortaya çıkaracak…Gerçeği ortaya çıkarmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu eylemler, kanıtların biri yönlendirdiği doğrultuda gitme kararlılığımızı sarsmayacak" diye konuştu.

4 yıl önce atanan Comey'nin görev süresi 2023'te dolacaktı. Comey'nin ismi, Clinton ve Trump arasındaki seçim yarışında iki kez gündeme gelmişti.

Trump'ın son kararı, Comey'nin geçtiğimiz haftalarda Kongre oturumu sırasında Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın elektronik postaları hakkında "hatalı bilgi" verdiğinin ortaya çıkmasının ardından gelmişti.

Comey, önce Temmuz ayında daha sonra da seçimlere az bir süre kala Ekim ayı sonunda Hillary Clinton'ın elektronik postalarının soruşturulduğunu duyurmuştu.

3 Mayıs'ta Amerikan Senatosu'nun Adalet Komitesi önüne çıkan James Comey, Clinton kampanyasının baş yöneticisi olan Huma Abedin'in "yüzbinlerce gizli yazışmayı" eşine ilettiğini açıklamıştı.

Ancak söz konusu elektronik postaların sayısının ancak "bir avuç" olduğu ve çoğunun gizlilik öğesi içermediği ortaya çıkmıştı.

Comey, Hillary Clinton tarafından seçim yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilmişti.