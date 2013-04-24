FBI tarafından aranan Eric Justin Toth yakalandı

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) en çok arananlar listesinde bulunan Eric Justin Toth’un Nikaragua’da yakalandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürü Aminta Grenera, çocuk pornografisi çekmek ve yaymak suçlamasıyla aranan ilkokul öğretmeni Toth’un, Honduras sınırı yakınlarındaki Esteli kentinde yakalandığını açıkladı.

Ülkeye sahte pasaport, sürücü belgesi ve kredi kartları ile giriş yaptığı belirlenen Toth’un FBI görevlilerine teslim edildiğini belirten Grenera, Toth’un özel bir uçakla ABD’ye götürüleceğini ifade etti. Bir meslektaşının, kamerasında çıplak çocuk resimlerine rastlamasının ardından Haziran 2008’de çalıştığı Beauvoir İlkokulu’ndan atılan Toth, çocuk pornografisi çektiği ve yaydığı gerekçesiyle Nisan 2012’de FBI’ın en çok arananlar listesine dahil edilmişti.

FBI, Toth’un yakalanmasına yardımcı olacaklara 100 bin dolar ödül vadetmişti.