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Dünya

FBI: Şifreleme sistemleri yüzünden 7 bine yakın cep telefonunun içeriğine ulaşamadık

"Bu durum soruşturmaları kötü etkiliyor"

23 Ekim 2017 18:42

FBI Direktörü Christopher Wray, aldıkları izinlere rağmen, şifreleme sistemleri nedeniyle soruşturmalar sırasında bu yıl 6 bin 900’den fazla cep telefonundaki içeriğe ulaşamadıklarını ve bu durumun soruşturmaları kötü yönde etkilediğini söyledi.

Philadelphia'daki Uluslararası Polis Şefleri Birliği konferansında konuşan Wray, cihazlardaki şifreleme sistemleri nedeniyle federal ajanların son 11 ayda 6 bin 900 cep telefonunun içeriğine ulaşamadıklarını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Wray "Bu muazzam bir sorun. Uyuşturucu, insan kaçakçılığı, terörle mcüadele, karşı istihbarat, organize suç, çocuk istihbarı, çetelere yönelik soruşturmaları geniş çapta etkiliyor" dedi.

Apple reddetmişti

FBI ve diğer güvenlik güçleri teknoloji şirketleri ile cihazlardaki verilere ulaşma konusunda tartışma yaşıyor. 2016 yılında ABD Adalet Bakanlığı Kaliforniya'da 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı terör saldırısında yer alan saldırganlardan birinin cep telefonu verilerine ulaşmak için cihazın şifresini çözmeye zorlamıştı. Apple ise talebe olumlu yanıt vermişti.

Apple, ABD hükümetinin şirketten, müşterilerin güvenliğini tehdit eden emsalsiz bir adım atmasını talep ettiği açıklamasını yapmıştı.

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