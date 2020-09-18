FBI: Rusya, ABD seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyor

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, Rusya'nın düzenli olarak Demokrat aday Joe Biden hakkında yanıltıcı bilgiler sunarak 3 Kasım genel seçimlerine müdahil olduğunu söyledi.

Wray, Rusya'nın ABD halkının sandığa olan güvenini de düşürmeye çalıştığını ifade etti.

Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'ne açıklamalarda bulunan Wray, en büyük korkusunun "metronom gibi düzenli sahte bilgi akışı" olduğunu ifade etti. Wray, yanıltıcı bilgilerin seçim sonuçlarını etkliyebileceğinden endişe duyduğunu ifade etti.

Wray, büronun seçimlere müdahale etmek için çok fazla aktif girişim gördüğünü ifade etti.

FBI direktörü, Biden'ın Rusya karşıtı olarak görüldüğünü ve ona karşı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.