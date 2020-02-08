FBI, Neo-Nazileri artık IŞİD kadar tehlikeli görüyor

Independent'tan Alex Woodward'un haberine göre, Wray, Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne, ABD için "sürekli şiddet ve ekonomik zarar tehdidi" oluşturan aşırı sağcı yurtiçi şiddet tehdidinin 2020 için "birincil ulusal tehdit" seviyesine yükseltildiğini söyledi. Bununla birlikte, aşırı sağcı şiddet tehdidinin "hükümet veya kolluk kuvvetleri aşımı algıları, sosyo-politik koşullar, ırkçılık, anti-Semitizm, İslamofobi ve yasama eylemlerine tepkiler" de dahil olmak üzere itici güçleri devam ediyor.

Wray, FBI'ın, yurtiçi terör olaylarında en çok "baskın ölümcül tarz işlevi gören" "tekil suçlu saldırılarından endişe duyduğunu" söyledi.

FBI 2019'da uluslararası terörizm tutuklamalarının sayısına paralel olarak 107 yurtiçi terörizm tutuklaması gerçekleştirdi. Irkçılık ve nefret güdümlü ideolojiler, 2018 ve 2019'da ABD'de ideolojik nedenli cinayetlerin ve şiddetin çoğunun arkasındaki itici güçlerdi ve son 20 yıldaki tüm yurtiçi aşırılık hareketlerinin en ölümcül olanıydı.

"Bu tür suçlar ABD ile sınırlı değil"

Wray şöyle konuştu:

"2019'da gördüğümüz saldırı silsilesi, şiddetli aşırılık yanlılarının ve nefret suçlarının faillerinin oluşturduğu tehdidin altını çiziyor. Bu tür suçlar Amerika Birleşik Devletleri'yle sınırlı değil ve internette benzer fikirdeki nefret gruplarının yardımıyla sınırlar aşabilir."

Artan saldırılara cevaben FBI, 2019'da Yurtiçi Terörizm-Nefret Suçları Karma Hücresi'nin başlatıldığını duyurdu ve bu da FBI'ın yurtiçi terörle mücadele etmek için de terörle bağlantılı diğer gruplarla mücadele açısından ayırdığı kadar kaynak ayırmasına olanak tanıyor.

FBI, beyaz üstünlükçüsü şiddetle IŞİD ve El Kaide gibi örgütler tarafından harekete geçirilen yerel aşırılıkçıları benzer örgütlü tehditler olarak görüyor. Her ikisi de radikalleştirme için interneti ve şiddet eylemleri için dükkanlardan ibadethanelere, kamusal alanlardaki "yumuşak hedefleri" kullanıyor.

Kitlesel silahlı saldırıları ve diğer nefret saldırılarını takiben, Amerikalılar hükümete beyaz üstünlükçülüğü ve aşırı sağ şiddete karşı mücadele etmesi için baskı yapıyor ve Donald Trump yönetimini beyaz milliyetçiliği kışkırtmak, yurt dışında terör gruplarıyla savaşırken ABD içindeki ideolojik şiddete göz yummakla suçluyor.