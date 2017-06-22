FBI: Michigan'daki saldırı bir terör eylemi

Federal Soruşturma Bürosu FBI, çarşamba günü ABD’nin Michigan eyaletindeki Bishop Uluslararası Havaalanı’ndaki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Flint kentindeki Bishop Uluslararası Havaalanı’nın görevli polis memurunun 50 yaşındaki bir Kanadalı tarafından boynundan bıçaklanmasının, terör eylemi olarak nitelendirildiği belirtildi.

Amerikan basınında, saldırganın Suriye, Irak ve Afganistan'daki ölümlerden ABD'yi sorumlu tuttuğu ve tekbir getirdiğine yer verildi.

Polisten yapılan açıklamada, yaralı emniyet mensubunun tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıya uğrayan polisin boyun ve sırtından yara aldığı, saldırganın tutuklanmasının ardından güvenlik nedenleriyle Michigan eyaletindeki en büyük üçüncü havalimanı olan Bishop Airport'un geçici olarak tahliye edildiği bildirildi.

Görgü tanıklarının polis memuruna kasten saldırıldığını anlattıkları bildirilirken, saldırganın terör şebekeleriyle ilişkili olduğunun sanılmadığı açıklandı.

Polisin açıklamasında Kanadalı saldırganın tek başlarına hareket eden ve "yalnız kurt” olarak adlandırılan IŞİD sempatizanı olabileceğinden yola çıkılıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/dpa/AG/GA