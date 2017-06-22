T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

FBI: Michigan'daki saldırı bir terör eylemi

FBI, Michigan eyaletindeki Bishop Uluslararası Havaalanı’nda bir polis memurunun boynundan bıçaklandığı saldırıyı, terör eylemi olarak olarak nitelediklerini açıkladı.

22 Haziran 2017 12:22

Federal Soruşturma Bürosu FBI, çarşamba günü ABD’nin Michigan eyaletindeki Bishop Uluslararası Havaalanı’ndaki saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Flint kentindeki Bishop Uluslararası Havaalanı’nın görevli polis memurunun 50 yaşındaki bir Kanadalı tarafından boynundan bıçaklanmasının, terör eylemi olarak nitelendirildiği belirtildi.

Amerikan basınında, saldırganın Suriye, Irak ve Afganistan'daki ölümlerden ABD'yi sorumlu tuttuğu ve tekbir getirdiğine yer verildi.

Polisten yapılan açıklamada, yaralı emniyet mensubunun tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıya uğrayan polisin boyun ve sırtından yara aldığı, saldırganın tutuklanmasının ardından güvenlik nedenleriyle Michigan eyaletindeki en büyük üçüncü havalimanı olan Bishop Airport'un geçici olarak tahliye edildiği bildirildi.

Görgü tanıklarının polis memuruna kasten saldırıldığını anlattıkları bildirilirken, saldırganın terör şebekeleriyle ilişkili olduğunun sanılmadığı açıklandı.

Polisin açıklamasında Kanadalı saldırganın tek başlarına hareket eden ve "yalnız kurt” olarak adlandırılan IŞİD sempatizanı olabileceğinden yola çıkılıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/dpa/AG/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

FBI MichiganBishop Uluslararası HavaalanıSoruşturma Bürosu FBIABD&rsquo;nin MichiganBishop Uluslararası Havaalanı&rsquo;ndakiBishop Uluslararası Havaalanı&rsquo;nınKanadalıSuriye IrakAfganistanABDMichiganBishop Airport

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24