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Dünya

FBI listesinde Ladin'in yerini 'pornocu' aldı

Illinois, Indiana ve Arizona eyaletlerinde kaçağı arayan, ama bulamayan FBI, Toth'u listenin başına koydu

12 Nisan 2012 16:09

 

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) ''en çok aranan 10 kişi'' listesinin başında artık El Kaide terör örgütünün öldürülen lideri Usame bin Ladin'in yerine bir çocuk pornocusu yer alıyor
 
Pakistan'da Mayıs ayında Amerikan özel birliklerinin düzenlediği operasyonla öldürülmeden önce bu listenin başında yer alan Usame bin Ladin'in yerine, çocuk pornosu yapan 30 yaşındaki Eric Justin Toth bulunuyor. 
 
Eski öğretmen Toth, okulda kullandığı bir kamerada çocuk pornografisi bulunmasının ardından Maryland eyaleti federal yasalarınca suçlandığı 2008 yılından bu yana aranıyor. 
 
 

100 bin dolar ödül 

 
 
Illinois, Indiana ve Arizona eyaletlerinde kaçağı arayan, ama bulamayan FBI, Toth'u listenin başına koydu. FBI sözcüsü Mike Kortan yaptığı açıklamada, ''Her zaman kaçakların yakalanması ve davaların çözümüne yardımcı olması için kamuoyu desteğini göz önünde bulundurduk. Eric Toth'un listeye eklenmesi, bu şahsın yakalanmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor'' dedi. 
 
Bir suçlunun bu listede yer alması için kaçak durumdayken topluma karşı gerçek anlamda tehdit oluşturması ve başına 100 bin dolar ödül konacak kadar kötü biri olması gerekiyor

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