FBI, Kuzey Kore'nin "özel delegesi" olduğunu iddia eden İspanyol vatandaşı hakkında tutuklama emri çıkarttı

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Kore hükümetine çalışan bir "özel delege" olduğunu iddia eden İspanya vatandaşı hakkında tutuklama kararı çıkardı.

FBI, 47 yaşındaki Alejandro Cao de Benós'u Pyongyang'ın ABD yaptırımlarının etrafından dolanmasını sağlamak için bir kripto para uzmanıyla işbirliği yapmakla suçluyor.

The Guardian'ın aktardığına göre FBI, Benós'un 2018'in ilk aylarında Kuzey Kore'ye fayda sağlamak için "Pyongyang Kripto para ve Blockchain Konferansı" organize etmeye başladığını tespit etti.

FBI, İspanyol vatandaşının Virgil Griffith isimli bir kripto para uzmanıyla iş birliği yaptığını belirtti. Griffith, 2019'da bir Britanya vatandaşının Kuzey Kore yaptırımlarını aşmasına yardımcı olduğunu itiraf etmiş ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.