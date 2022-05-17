FBI: İşe yanlışlıkla Kuzey Koreli hacker almayın

T24 Dış Haberler

ABD'li yetkililer, şirketleri 'yanlışlıkla' Kuzey Koreli bilgi teknolojileri uzmanları işe almamaları konusunda uyardı.

ABD ajanslarının aktardığına göre yetkililer, Kuzey Kore rejimine çalışan kişilerin uzaktan çalışma fırsatlarından faydalanıp; ABD'li şirketlere çalışarak Pyongyang için para kazandığını ve bilgisayar korsanlığı yaptığını belirtti.

FBI, Dışişleri ve Hazine bakanlıkları tarafından yayımlanan uyarıda Kuzey Korelilerin böylece ABD ve Birleşmiş Milletler yaptırımlarını aşmaya çalıştığı; Pyongyang'ın nükleer silah ve balistik füze programları için para kazandığı belirtildi.

Bu kişilerin aynı zamanda hassa bilgi ve veriler çalabileceği vurgulandı.

Uyarıda bu kişileri işe alanların yaptırımları delmekten yasal sonuçlar yaşayabileceği vurgulandı.

FBI ve bakanlıklar Kuzey Korelilerin rejim için para kazanmak üzere sadece ABD'de değil; Avrupa ve Doğu Asya'da da şirketlerde uzaktan çalışma imkanları aradıklarını bildirdi.

Bu 'bilgi teknoloji uzmanları'nın çoğunlukla Çin'de ve Rusya'da bulundukları aktarıldı.