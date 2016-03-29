FBI iPhone'un kilidini kırdı



ABD federal polisi (FBI), aralık ayında San Bernardino saldırısını düzenleyen ve 14 kişiyi öldüren Seyid Faruk ve eşinin telefonlarının kilitlerini kırmada sorun yaşayınca konuyu mahkemeye taşımıştı. Apple yönetimi milyonlarca iPhone kullanıcısının gizlilik ve güvenlik haklarına işaret ederek bu talebi geri çevirmişti. FBI, iPhone şifresini Apple'ın yardımı olmadan kırıldığını açıkladı. FBI yetkilileri gelişmeyi davaya bakan mahkemeye ilettiler.

Apple'ın tepkisi

Apple'dan konuyla ilgili yapılan ilk açıklamada FBI'a tepki gösterildi. Açıklamada, "Apple ABD'deki ve tüm dünyadaki insanların veri koruma, güvenlik ve kişisel mahremiyet hakkına sahip olduğuna inanıyor. Bundan vazgeçilmesi insanları çok daha büyük tehlikelerle yüz yüze bırakacaktır" dedi.

Apple İcra Kurulu Başkanı (CEO) Tim Cook, geçen hafta yaptığı açıklamada, müşterilerinin verilerini ABD kurumlarına karşı korumaya yükümlü olduğunu vurgulamıştı. Apple, aralarında Google, Facebook ve Microsoft'un da bulunduğu çok sayıda teknoloji firmasının desteğini almıştı.

FBI'a kim yardım etti?

FBI'a iPhone'ı kırmak için kimin yardım ettiği ise belirsizliğini koruyor. ABD medyasında yer alan haberlerde İsrailli uzmanlar ve eski Apple çalışanları ihtimali dile getirildi. FBI'ın kırabilmek için Apple ile hukuk mücadelesine giriştiği telefonda hangi verilere ulaştığı da açıklanmadı.

'FBI'ın inandırıcılığı dip noktaya ulaştı'

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de gelişme hakkında açıklamalarda bulundular. Veri koruma alanında faaliyet gösteren "Gelecek Mücadelesi" (Fight for the Future) isimli örgütün sözcüsü Evan Greer, "FBI'ın inandırıcılığı yeni bir dip noktaya ulaştı" dedi. Greer, "FBI yetkilileri herkesi daha güvensiz hale getirebilecek bir emsal vaka oluşturabilmek için mahkemeye ve kamuoyuna yalan söylediler" iddiasında bulundu.