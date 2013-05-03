FBI ilk kez bir kadının başına ödül koydu!

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, terör şüphelileri için hazırladığı "en çok arananlar listesi"nde ilk kez bir kadın ismine yer verdi. FBI, "Black Panther" üyesi Joanne Chesimard'ın başına 2 milyon dolar ödül koydu.



Federal Soruşturma Bürosu FBI, ABD'de siyahların haklarını savunan "Black Panther" örgütü üyesi 65 yaşındaki Joanne Chesimard'ı 40 yıl önce işlediği bir cinayet nedeniyle "en çok aranan teröristler listesi"ne aldı.

FBI'ın başına 2 milyon dolar ödül koyduğu Chesimard, New Jersey'de 1973 yılında bir polisi öldürmekle suçlanıyor.

"Black Panther" üyesi Joanne Chesimard, söz konusu suçlamalar nedeniyle yargılandıktan sonra cezaevine konuldu. Ancak hapishaneden kaçan Chesimard'ın Küba'ya gittiği ve orada başka bir isim altında hayatını sürdürdüğü iddia edildi.

FBI'ın "polis katili" Joanne Chesimard'ın başına 2 milyon dolar ödül koyduğunu belirten New Jersey polis müdürü Rick Fuentes, "O korkunç bir cinayet işledi ama dışarıda özgürlüğün tadını çıkarıyor" dedi.

'Polis başından vurdu'

1973 yılında polis rutin bir trafik kontrolünde Joanne Chesimard ve iki erkek arkadaşını araçlarındaki kırık far nedeniyle durdurmak istedi. Çatışmaya giren Chesimard, yerde yaralı yatan polisin silahını aldıktan sonra başına ateş ederek iki kurşunla öldürdü.

"Black Panther" üyesi Joanne Chesimard 1977 yılında başka bir cinayet ve soygun nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Chesimard 2 yıl sonra hapishaneden kaçmayı başardı.

'Küba'ya kaçtı' iddiası

FBI, Chesimard'ın 1984 yılında Küba'ya kaçarak, siyasi sığınma hakkı elde ettiğini tahmin ediyor. Joanne Chesimard'ın Küba'da da ABD karşıtı eylemlerde bulunduğu ileri sürüldü. FBI, Chesimard'ın başka terör örgütleriyle de bağlantıları olduğunu ileri sürdü.

Küba'nın ABD ile suçluları takas anlaşması bulunmuyor. Buna rağmen Küba geçtiğimiz yıllarda bazı suçluları ABD'ye iade etti.