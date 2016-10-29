FBI: Hillary Clinton soruşturması yeniden açılıyor

FBI Başkanı James Comey, ABD'nin Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın e-posta hesabında, Clinton'a yönelik soruşturma dosyasını ilgilendirecek yeni yazışmalara ulaştıklarını ve soruşturmanın 'yeniden açıldığını' duyurdu.

FBI, ABD'nin Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde kişisel e-posta hesabı üzerinden devlete ait gizli bilgiler içeren yazışmalar yaptığını bildirmişti.

FBI Başkanı James Comey, Clinton'ın söz konusu e-posta hesabında "soruşturmayla ilgisi olduğu düşünülen ama soruşturmadan bağımsız başka bir davayla ilgili" yeni yazışmalar bulduklarını belirtti.

Bu yazışmaların da, "devlete ait gizli bilgiler içerip içermediği" kontrol edilecek.

FBI Başkanı James Comey, daha önce Clinton'un "aşırı dikkatsizce" hareket ettiğini ve yargılanacak bir durum olmadığına inandığını söylemişti.

Comey, başkan adayının yasaları ihlal etmiş olabileceğini fakat bunu kasıtlı yaptığını düşünmediğini ifade etmişti.

ABD Kongresi'ne hitaben yazdığı mektupta FBI Başkanı, "henüz yazışmaların kayda değer olup olmadığını bilemediklerini ve bu ek çalışmanın ne kadar süreceğini öngöremediğini" söyledi.

ABD başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Hillary Clinton'a yönelik bu sürpriz gelişme, seçimlere 11 gün kala geldi.

Real Clear Politics'in anketlerine göre, Hillary Clinton, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'tan beş puan önde.

Ancak yazışmaların açığa çıkarılmasıyla "Hillary Clinton'ın destekçileriyle olan güven ilişkisinin hasar gördüğü" söyleniyor.

Donald Trump da, New Hampshire eyaletinin Manchester kentinde yaptığı bir seçim mitinginde, Clinton için "ABD'nin güvenliğini tehlikeye sokan, suç oluşturan ve yasadışı davranışı hakkındaki dava yeniden açıldı" dedi.

Trump, "Hillary Clinton'ın yolsuzluğu daha önce hiç görmediğimiz düzeyde. Onun, sabıkalı planlarını Oval Ofis'e sokmasına izin vermemeliyiz" diye konuştu.

Trump'ın sözcülerinden Kellyanne Conway'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda da, "kampanyamız için güzel bir gün, şimdi daha da iyi oldu" dedi.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin en üst düzey seçilmiş yetkilisi Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan ise, kararı 'vadesi çoktan geçmiş" olarak tanımladı.

Ryan, "Bir kez daha, Hillary Clinton'ın kendinden başka suçlayabileceği biri yok" dedi ve şöyle devam etti:

"Ülkenin en önemli gizli bilgilerinden bazıları için ona güvenilmişti ve o dikkatsizce devlete ait çok gizli bilgileri kötü yönetti."

FBI, Clinton'un kişisel hesabı üzerinden yaptığı yazışmalarda 100'den fazla gizli belge bulduğunu söylemişti.

Clinton ise yanlış bir şey yapmadığını ve kişisel e-posta hesabından gizli hiçbir belgeyi göndermediğini savunuyor.

FBI ajanları, Temmuz ayında Clinton'u e-posta kullanım alışkanlıklarıyla ilgili olarak 3 saatten uzun süre sorgulamıştı.

Cumhuriyetçiler, FBI'ın Clinton'un yargılanmaması yönündeki hükmünü eleştirmiş ve bunun 'Clinton'un yasaların üstünde olduğunu gösterdiğini' söylemişlerdi.