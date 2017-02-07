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Bilim / Teknoloji

FBI, Gmail hesaplarına erişebilecek

Philadelphia eyaletindeki bir mahkeme Google'ın itirazını reddederek FBI'ın ABD toprakları dışında aktarılan verilere erişmesine izin verdi

07 Şubat 2017 22:29

ABD’nin Philadelphia eyaletinde sürmekte olan davada mahkeme, Google’ın itirazlarını reddetti ve FBI’ın g-mail hesaplarını ve mesajları takip etmesine izin verdi.

FBI geçtiğimiz ay mahkemeye başvurmuş ve bir dolandırıcılık soruşturması için Google üzerinden gönderilen e-postalara erişmek istemişti. Google’ın itiraz ettiği davada mahkeme, Google’ın itirazlarını reddetti ve Google’ın ülke dışındaki e-posta sunucularında kayıtlı verileri FBI’a sunmasına karar verdi.

Philadelphia  Bölge Mahkemesi’nin verdiği bu kararla birlikte FBI artık ABD toprakları dışındaki bütün g-mail hesaplarıyla ilgili bilgilere ve mesajlara ulaşma imkânına sahip olacak. Google’ın, kararın Kayıtlı İletişim Yasası’na aykırı olduğunu dahası Anayasa’ya bile aykırılıklar teşkil edeceğini ileri sürdüğü davada Yargıç Thomas Rueter yurt dışındaki veri merkezlerine kayıtlı bilgilerin incelenmesi gizliliği ihlal etme potansiyeli taşıyor olsa bile kolluk kuvvetleri tarafından aranan bir bilginin bu müdahaleyi haklı hale getireceğini söyledi.

 

Microsoft temyize giderek kararı iptal ettirmişti

 

Geçtiğimiz yıl FBI benzer gerekçelerle bu sefer Microsoft üzerinden, ABD toprakları dışında aktarılan verilere erişmek istemişti ancak Microsoft davayı temyize götürerek FBI’ın talebine engel olmayı başarmıştı.

Gizliliği savunan çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından sevinçle karşılanan bu kararın üzerinden henüz 1 yıl bile geçmemişken Google benzer bir durum ile karşı karşıya geldi.

Google kararın ardından yaptığı açıklamayla yurt dışındaki verilere ait aşırı istekleri ortadan kaldıracaklarını ve davayı temyize götüreceklerini duyurdu.

 

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