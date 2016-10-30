"FBI, Clinton soruşturmasını ortaya çıkarmaması için uyarıldı"

ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yaklaşan başkanlık seçimlerinin Demokrat adayı Hillary Clinton'a yönelik soruşturmanın yeniden açıldığını ortaya çıkarmaması için daha önce uyarıda bulunduklarını açıkladı.

Adalet Bakanlığı, FBI'dan gelecek böyle bir adımın "seçimlere müdahale edildiği görüntüsü yaratmama amacı taşıyan kurallara uygun olmayacağını" belirtti.

Ancak FBI Başkanı James Comey'in, uyarılardan bağımsız olarak Cuma günü Clinton'a yönelik soruşturma dosyasını ilgilendirecek yeni yazışmalara ulaştıklarını ve soruşturmanın "yeniden açıldığını" duyurduğu biliniyor.

FBI Başkanı Comey, ABD Kongresi'ne hitaben yazdığı mektupta, "henüz yazışmaların kayda değer olup olmadığını bilemediklerini ve bu ek çalışmanın ne kadar süreceğini öngöremediğini" söylemişti.

FBI, Demokrat başkan adayı Clinton'ın, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde kişisel e-posta hesabı üzerinden devlete ait gizli bilgiler içeren yazışmalar yaptığını bildirmişti.

FBI Başkanı James Comey, daha önce Clinton'un "aşırı dikkatsizce" hareket ettiğini ve yargılanacak bir durum olmadığına inandığını söylemişti.

Ancak Comey, Cuma günü Hillary Clinton'a yönelik soruşturma dosyasını ilgilendirecek yeni yazışmalara ulaştıklarını ve soruşturmanın 'yeniden açıldığını' duyurdu.

ABD'nin Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton ise, FBI'dan bakanlık dönemindeki e-posta kullanımıyla ilgili hakkında neden yeniden soruşturma açıldığını açıklamasını istedi.

Clinton, "Amerikalıların bu konuda bütün gerçekleri derhal öğrenmeyi hak ettiğini" söyledi.

Hillary Clinton, FBI'ın bu adımının "öngörülemez" ve "son derece tedirgin edici" olduğunu belirtti.

Cuma günü duyurulan bu son dalgadaki e-postalar, Clinton'ın baş yardımcısı Huma Abedin'in boşandığı eşi, eski Temsilciler Meclisi Üyesi Anthony Weiner'a yönelik ayrı bir soruşturma sırasında ortaya çıktı.

Huma Abedin ve Anthony Weiner'a ait elektronik cihazlar, FBI tarafından, Anthony Weiner'ın North Carolina'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel içerikli e-postalar gönderdiği iddiası üzerine açılan soruşturma sırasında ele geçirilmişti.

Clinton'ın soruşturmasını etkileyebileceği düşünülen ve bu cihazlarda bulunan yazışmaların "devlete ait gizli bilgiler içerip içermediği" kontrol edilecek.

Demokrat Parti'nin önde gelen senato üyeleri de, FBI Başkanı Comey ve ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch'e yazarak, soruşturma hakkında "Pazartesi gününe kadar daha fazla ayrıntı açıklamaları" çağrısı yaptılar.

Demokrat Parti yetkilileri, Comey'in 8 Kasım'da gerçekleşecek başkanlık seçimlerinden kısa süre önce soruşturmayı yeniden açtığı kararını duyurarak "siyasi amaçlarla soruşturmayı kullandığını" belirttiler.

Clinton kampanyasının başındaki John Podesta da, "Görevi kötüye kullanmaya ilişkin kanıt yok, ceza yok, meselenin Hillary'le ilgili olduğuna dair bir belirti de yok" dedi.

Cumartesi günü Phoenix'deki mitinginde destekçilerine seslenen Cumhuriyetçi aday Donald Trump ise, FBI'ın kararını övdü.

Trump, Adalet Bakanlığı'nın soruşturmanın duyurulmaması yönündeki çabasının, Demokratik başkan adayı Hillary Clinton'ı "bu hileli sistemde korumak" amaçlı olduğunu söyledi.

Ancak Trump, Adalet Bakanlığı'nun Clinton'ın "suç eylemlerini korumak için ellerinden gelen her şeyi yaptığı" yönündeki açıklamasına dayanak olarak herhangi bir kanıt sunmadı.

Clinton ise, e-postalarına yönelik soruşturmanın yeniden açılmasının, "FBI'ın Temmuz ayında bulduğu yazışmalarla ilgili tespitlerini değiştirmeyeceğine" olan güveninin tam olduğunu yineliyor.

Anketlerse, Comey'in son açıklamasının ardından, başkanlık için oyunu Hillary Clinton'a vermeyi düşünen destekçilerin üçte birinin desteği sürdürmeyebileceği sinyalleri verdiğini gösteriyor.

ABC News ve Washington Post'un son anketine göre, Trump'ın oyları yüzde 45 ile, yüzde 46 ile önde olan Clinton'ın sadece bir puan gerisinde.