Clinton FBI'dan, hakkındaki yeni soruşturma için açıklama istedi

ABD'nin Demokrat Başkan adayı Hillary Clinton FBI'dan (Federal Soruşturma Bürosu ), bakanlık dönemindeki e-posta kullanımıyla ilgili hakkında neden yeniden soruşturma açıldığını açıklamasını istedi.

Clinton, 'Amerikalıların bu konuda bütün gerçekleri derhal öğrenmeyi hak ettiğini' söyledi.

Clinton, yeni verilerin FBI'ın soruşturmayı kapatma kararını değiştirmeyeceği ve hiç kimsenin cezalarla karşı karşıya gelmeyeceğinden emin olduğunu belirtti.

Cuma günü FBI, Clinton'a yönelik soruşturma dosyasını ilgilendirecek yeni yazışmalara ulaştıklarını ve soruşturmanın 'yeniden açıldığını' duyurdu.

FBI Başkanı James Comey ABD Kongresi'ne hitaben yazdığı mektupta, 'henüz yazışmaların kayda değer olup olmadığını bilemediklerini ve bu ek çalışmanın ne kadar süreceğini öngöremediğini' söyledi.

Cuma günü duyurulan bu son dalgadaki e-postalar, Clinton'ın baş yardımcısı Huma Abedin'in boşandığı eşi, eski Temsilciler Meclisi Üyesi Anthony Weiner'a yönelik ayrı bir soruşturma sırasında ortaya çıktı.

Huma Abedin ve Anthony Weiner'a ait elektronik cihazlar, FBI tarafından, Anthony Weiner'ın North Carolina'da 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel içerikli e-postalar gönderdiği iddiası üzerine açılan soruşturma sırasında ele geçirilmişti.

Clinton'ın soruşturmasını etkileyebileceği düşünülen ve bu cihazlarda bulunan yazışmaların "devlete ait gizli bilgiler içerip içermediği" kontrol edilecek.

Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump bu açıklama ardından 'ortadakinin, ülkede Watergate'ten bu yanaki en büyük siyasi skandal olduğunu' belirtti.

Son günlerdeki anketlere göre Hillary Clinton, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın yaklaşık beş puan önde görünüyor.

Ancak bu soruşturmanın yarışa 10 gün kala, seçmen tercihleri etkileyebileceği bildiriliyor.