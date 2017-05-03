FBI çevirmeni ile IŞİD'li Alman arasındaki bilmece

ABD Federal Soruşturma Bürosu'nda (FBI) çevirmenlik yapan Daniela Green ile eski Alman rapçi ve aranan IŞİD üyesi Denis Cuspert arasındaki ilişkinin perde arkası kısmen aydınlandı. Amerikan CNN televizyonu yıllardır öne sürülen iddialara ilişkin ayrıntılar bildirdi.

Green’in ortadan kaybolan Cuspert'i 2014 yılında Suriye'de ziyaret ettiği ve kendisiyle evlendiği belirtildi. Konuyla ilgili mahkeme kayıtlarında eski rapçinin adının geçmemesine rağmen Amerikan CNN televizyonu Green'in nikâh kıydığı kişinin Cuspert olduğunu öne sürdü.

CNN'in haberinde, Daniela Green’in 2014 yılının Temmuz ayında Alman IŞİD mensubuyla ilişki kurmakla ağır hata ettiğini anladığını belirttiği elektronik postada "bu kez büyük bir yanlış yaptığını ve bu duruma daha ne kadar dayanacağını bilemediğini, ancak biraz da geç kaldığını” yazdığına yer verdi.

Green'in IŞİD'in kontrolündeki bölgeden nasıl ayrılabildiğine mahkeme belgelerinde yer verilmiyor. "Çok gizli” kategorisindeki çevirmen 2014 yılının Ağustos ayında ABD'ye döndükten sonra tutuklanmıştı. 38 yaşındaki Green savcılıkla işbirliği yaparak kapsamlı itirafta bulunduğu için iki yıl hapis cezasına çarptırıldı ve geçen yıl tahliye edildi.

Çek asıllı Daniela Green Suriye'ye geçebilmek için 2014 yılında ailesini ziyaret etme gerekçesiyle önce Almanya'ya gelmiş ve Türkiye üzerinden Suriye'ye geçmişti. FBI çevirmeninin Cuspert ile sosyal medya üzerinden bağlantı kurduğu belirlenmişti.

Cuspert 2015 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından terörist olarak sınıflandırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ebu Talha el-Almani adını da kullanan Cuspert’in internette IŞİD'e eleman topladığı ve terör milisinin yayınladığı videolardan birinde kesik başla poz verdiği ifade edilmişti.

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DW/afp/AG/GA