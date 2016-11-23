FBI, Brad Pitt'e suçlama yöneltmeyecek

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI, Amerikalı oyuncu Brad Pitt'in uçakta çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarıyla ilgili olarak yürüttüğü soruşturmaya devam etmeyeceğini açıkladı.

Oscar ödüllü oyuncunun Fransa'dan Los Angeles'a özel bir uçakla yapılan seyahatinde 15 yaşındaki oğlu Maddox'a kötü davrandığı iddia edilmişti.

FBI, "Brad Pitt'i ve çocuklarını taşıyan uçuşla ilgili iddialara yönelik yapılan durum değerlendirmesi neticesinde daha fazla soruşturmaya devam etmeme kararı alındı. Hiçbir suçlama yöneltilmeyecek" açıklamasında bulundu.

Sosyal hizmet görevlileri de benzer iddiaları araştırdıkları soruşturmalarının neticesinde Pitt'i aklamıştı.

Brad Pitt'e boşanma davası açan ABD'li oyuncu Angelina Jolie, altı çocuklarının velayetini istiyor.

Pitt ise ortak velayet talebinde bulunuyor.

2004 yılında ilişkiye başlayan çift, iki yıl önce Fransa'daki Provans'ta evlenmişti.