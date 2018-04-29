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BBC Türkçe

FBI: Austin'deki patlamalar seri bombacı işi olabilir

ABD'de güvenlik güçleri, dev kargo şirketi FedEx'in Teksas'ın Austin kenti yakınlarındaki deposunda meydana gelen patlamanın bir seri bombacının işi olup olmadığını araştırıyor. Austin kentinde son haftalarda meydana gelen dört patlamada iki kişi hayatını

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de güvenlik güçleri, dev kargo şirketi FedEx'in Teksas'ın Austin kenti yakınlarındaki deposunda meydana gelen patlamanın bir seri bombacının işi olup olmadığını araştırıyor.

Austin kentinde son haftalarda meydana gelen dört patlamada iki kişi hayatını kaybetmişti.

Austin'in 104 kilometre güneyindeki Shchertz'de bulunan FedEx deposunda meydana gelen son patlama ise yerel saatle 00:30'da yaşandı.

Hafif yaralanan bir kişi ayakta tedavi edildi.

FBI Sözcüsü Michelle Lee, CNN televizyonuna yaptığı açıklamada bu son patlamanın daha önceki dört saldırıyla ilişkili olabileceğine inandıklarını söyledi.

Yerel medya, güvenlik güçlerine dayandırdığı haberlerde, Schertz'te patlayan paketin Austin'deki bir adrese yollandığını ve etkisini güçlendirmek için metal parçaları konulduğunu bildirdi.

Kargo paketlerine saklanan daha önceki dört bomba düzeneğinin üçü Austin'deki adreslere bırakılmıştı.

Polis, dördüncü patlayıcı düzeneğinin de kentin kuzeydoğusunda, mekanizmayı tetikleyen bir telin yolda üzerinden geçen iki kişi tarafından faaliyete geçirilmesiyle infilak ettiğini söyledi.

2 Mart'ta patlayan ilk bomba, 29 yaşındaki Anthony Stephan House'un evinde ölümüne yol açmıştı.

10 gün sonra patlayan ikinci bomba da 17 yaşındaki Draylen William Mason'un ölümüne yo açmış ve paketi kapıdan içeriye taşıması nedeniyle annesi de ağır yaralanmıştı.

Bundan birkaç saat sonra da adı açıklanmayan Latin Amerika kökenli 75 yaşındaki bir kadın, bir başka patlayıcıyla yaralandı.

Yetkililer başta iki siyah erkek ve bir Latin Amerika kökenli kadını öldüren saldırıların ırkçı bir motivasyonlar düzenlendiğini düşünüyordu.

Ancak iki kişinin bir telin üzerinden geçerek infilak ettirdiği bombanın ayrım gözetmediği ve yaralanan iki erkeğin de beyaz olduğu belirtildi.

FBI Ajanı Chistopher Combs, "Bu tel işleri değiştiriyor. Daha sofistike bir düzenek ve belirli şahısları hedef alımyor. Bu tellerden çok kaygılıyız, bir çocuk kaldırımda üzerinden geçebilir" dedi.

Combs ayrıca bombaları hazırladığı sanılan zanlıya kendileriyle iletişim kurma çağrısı yaptı ve "Konuşabilmek için bombacıyla gerçekten temas kurmak istiyoruz" dedi.

Austin Polisi ayrıca zanlı hakkında bilgi vereceklere 100 bin dolarlık para ödülü vaat ederken 974 bin nüfusu olan kentin sakinlerinden şüpheli paketlere dikkat etmeleri istendi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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