FBI: ABD'deki İslamofobik suçlar yüzde 25 arttı

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), her yıl açıkladığı Genel Suç Raporu kapsamında 2016 yılı nefret suçları istatistiklerini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan FBI istatistiklerine göre Müslüman karşıtı suçlarda yüzde 25 tespit edildi. Rapora göre 2015 yılında 5 bin 800 olan kayıtlı nefret suçu sayısı, 2016 yılında 6 bin 121'e yükseldi.

Rapora göre, ABD genelinde bir yılda kayıtlara giren nefret suçu sayısı 2016 yılında 321 artış göstererek toplam 6 bin 121'e yükseldi. İşlenen suçların motivasyonunda yüzde 57,5 ile ırk, etnik köken ve nesep unsurları büyük farkla ilk sırada yer alırken yüzde 21 ile din ve yüzde 17,7 ile cinsel tercihler etkili oldu.

Yahudi ve Müslüman karşıtı nefret suçları artışta

Aynı raporda ABD'deki Müslümanlara, Yahudilere ve LGBT topluluğuna yönelik nefret suçlarında da önemli artışlar görüldüğü belirtildi.

Buna göre dini motivasyonla işlenen nefret suçlarında Yahudi karşıtı suçlarda yüzde 54 artış görülürken, Müslüman karşıtı suçlarda da yaklaşık yüzde 25 artış tespit edildi. FBI'ın 2015 yılına ait raporunda ise ülke genelindeki nefret suçlarının 2015 yılında bir önceki yıla oranla 6,7 artış gösterdiği belirtilmiş, Müslümanlara yönelik nefret suçlarının ise yüzde 67 arttığı açıklanmıştı.

Ülkede, ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle seçim kampanyasında ve başkanlık koltuğuna oturduğu ilk aylardaki İslamofobik açıklamalarının, nefret suçlarının artmasında rol oynadığı yönündeki tartışmalar sürerken, bu süreçte "beyazların üstünülüğünü savunan" bazı grupların daha fazla öne çıkmaya başladığı kaydediliyor.