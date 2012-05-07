'F.bahçe'yi yaralamanın bedelini ödeyeceksiniz!'

Fenerbahçe'nin taraftar topluluğu sitesi 12numara.org sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'ye çamur atıp, yaralamanın bedelinin hukuk önünde ödemeye hazır olun!.. Değil tertemiz yöneticilerini, kulübün kapısındaki taş parçasını bile vermeyecek Fenerbahçe kimseye!" denildi.

12numara.org sitesinden yapılan açıklama şöyle:

3 Temmuz Darbesi

Her şey tereyağından kıl çekercesine kolay olacaktı! Zaten kendileri yerleştirmişti o kılı her yere.. Ama hesap edemedikleri bir şey vardı kumpasçı kurgucuların; FENERBAHÇE’nin direnişi!

Neler söylenmedi, neler yazılmadı, neler yapılmadı ki!..

Daha ilk günden şikeci ilan edildi koskoca bir camia! O camianın lideri kolunda serumlarla dolaştırıldı! Daha hastanedeyken “Metris” yazıldı adres hanesine..

Montajlanmış silah görüntüleriyle, binbir palavrayla çete lideriymiş gibi lanse edildi hayasızca..

Azılı bir suçluymuş gibi emniyette çekilen fotoğrafları yayınlandı.. Yetmedi o fotoğrafa ödül verildi..

150-200 yıl hapis cezaları biçildi gazete manşetlerinde.. Ve 300 küsür gündür esir tutuluyor yok yere..

Yöneticilerin ne itirafçılığı kaldı, ne intihar teşebbüsleri! Aileler, sevenler yaralandı, duygularıyla oynandı..

Sporcuların alın terlerine kara leke sürülmeye çalışıldı.. Akıllarınca FENERBAHÇE Cumhuriyeti’nin onuruna halel getirmeye çalıştı bu pervasızlar! Topyekün bir linç kampanyası, adeta bir sürek avı sergilendi kendisine medya diyen ucubenin aracılığıyla!

Sonuç, elde var sıfır! Ne aşkına koşulsuz inanan milyonları kandırabildiler, ne de doğru bildikleri yoldan özgürlükleri pahasına bile dönmeyen cesur adamları pes ettirebildiler..

Her geçen gün daha da iğrençleştiler bu yüzden.. "Üflemeyle sönmeyen ateş"ten, "Dünyanın sonu gibi bir şey olur"lara kadar geldik.. Taş da atıldı sahada bıçak da.. Hatta silah bile çekildi sonunda.. Sözde FENERBAHÇE'yi kurtarmak için yapılan yasalar paravan edildi kendi pisliklerini temizlemek için.. Kanun, hak, hukuk, vidan ayaklar altına alındı!..

Güç sevdaları yüzünden, nefret tohumları ekildi insanlar arasına! Engeller, uyduruktan cezalar, alçakça iftiralar sıradanlaştı söz konusu FENERBAHÇE olunca! Takım doktoruna bile ceza verildi, artık nesinden korkuluyorsa!

Ama olmadı, olmadı! Bütün planları ayaklarına dolaştı!. Birbirine kenetlenmiş bir aile oldu SARI LACİVERT aşıklar! Sahada da, saha dışında da boyun eğmediler bu zulme!..

Eğmeyecekler de.. Hala bozuk senaryolar peşindeler! AZİZ YILDIRIM'a toz konduramayacaklarını anlayınca zavallı akıllarıyla kurban seçtiler İLHAN EKŞİOĞLU'nu, ŞEKİP MOSTUROĞLU'nu, CEMİL TURAN'ı.. Ama büyük başkan aylar önce vermişti bu heveslerine gereken cevabı:

“Bu ulu çınardan tek bir yaprak dahi koparamayacaksınız”

Öyle yağma yok... Bu isimler suçluysa -ki tertemizler- düşürün o zaman FENERBAHÇE'yi! Yok buna yüreğiniz yetmiyorsa kabullenin gerçeği!. Ve FENERBAHÇE'ye çamur atıp, yaralamanın bedelinin hukuk önünde ödemeye hazır olun!..

Değil tertemiz yöneticilerini, kulübün kapısındaki taş parçasını bile vermeyecek FENERBAHÇE kimseye!

Bütün baskı ve zorbalıklarınıza rağmen kabusunuz olan FENERBAHÇE'nin uykularınızı kaçırdığı, korkudan üç buçuk attırdığını itiraf edin artık! Başka çıkar yolunuz kalmadı çünkü!

Darbecileri derbeder etti ve ediyor FENERBAHÇE! Her gün bıkmadan, usanmadan!

12 Numara