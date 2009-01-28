T24 LogoT24 Logo
Spor

F.Bahçe'nin rakibi Bursaspor

Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında F.Bahçe ile Bursaspor, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşıyor

28 Ocak 2009 02:00

Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında F.Bahçe ile Bursaspor, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşıyor

Beşiktaş, Bobo'yla güldü

Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün İstanbul'da Bursaspor ile karşılaşıyor

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maçı hakem Mustafa Kamil Abitoğlu yönetiyor

Sağ dizinde sakatlığı bulunan Edu son antrenmana katılmazken, bu futbolcunun tedavisinin tesislerde sürdürüldüğü kaydedildi. Brezilyalı savunma oyuncusunun bugünkü mücadelede forma giymemesi bekleniyor.

Fortis Türkiye Kupası (D) Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanarak grup lideri olarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Bursaspor ile grupta da mücadele etmiş ve Kadıköy'deki karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

Maçın rövanşı, 5 Şubat Perşembe günü Bursa'da yapılacak ve kupada yarı finale yükselecek ekip belli olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24