F.Bahçe'nin rakibi Bursaspor

Beşiktaş, Bobo'yla güldü

Fenerbahçe, Fortis Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında bugün İstanbul'da Bursaspor ile karşılaşıyorFenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayan maçı hakem Mustafa Kamil Abitoğlu yönetiyorSağ dizinde sakatlığı bulunan Edu son antrenmana katılmazken, bu futbolcunun tedavisinin tesislerde sürdürüldüğü kaydedildi. Brezilyalı savunma oyuncusunun bugünkü mücadelede forma giymemesi bekleniyor.Fortis Türkiye Kupası (D) Grubu'nda oynadığı 4 maçı da kazanarak grup lideri olarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Bursaspor ile grupta da mücadele etmiş ve Kadıköy'deki karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.Maçın rövanşı, 5 Şubat Perşembe günü Bursa'da yapılacak ve kupada yarı finale yükselecek ekip belli olacak.