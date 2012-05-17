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F.Bahçe'nin kaptanı Alex: Bu soruyu yanıtlarsam Metris'e girerim

Alex, "Futbolu Fenerbahçe’de bırakmayı düşünüyor musun?" sorusuna, Fenerbahçe’de futbolu bırakma ihtimalim yüksek" dedi

17 Mayıs 2012 10:59

 

Fenerbahçe kaptanı Alex, Bursaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından ilginç bir açıklamada bulundu. Finalin yıldızı seçilen Brezilyalı futbolcuya bir gazeteci, “Şike davası sana göre politik mi?” diye sordu. Alex'in yanıtı ise, “Bu soruyu es geçmek istiyorum. Eğer yanıt verirsem beni ya Aziz Yıldırım’ın yanına koyarlar ya da komşusu olurum" oldu.
 
Alex şunları söyledi:
 
"Ben bir sportmenim. Saha içinde yapılan yorumlara kendimi daha yakın buluyorum. Başkan güçlü bir insan. Avukatları var. Mahkemede kendisini gerektiği gibi savunacaktır. Sonuçlarını bilmediğim için sessiz kalmayı tercih ediyorum. Tek isteğim bu karanlık ve belirsiz durumun aydınlanması..."
 
Takımının 29 yıl sonra kazandığı kupada başrolü oynayan kaptan, “Kupayı başkana götürecek misiniz?” yönündeki soru üzerine, “Başkanımız bu kupayı ve daha fazlasını hak ediyor diye düşünüyorum. Özgürlüğünden yoksun 10 ay. 2 ay sonra 1 senesi dolacak. 3 Temmuz’dan beri özgür bir insanın hayatından alınan bir sene diye bakıyorum. Bu kupayı hak ediyor...Taraftar olarak, camia olarak bence güzel günlerin hak edildiğini düşünüyorum” dedi.
 

'1 senem daha var ama...'

 
Alex, “Gelecek sezon sözleşmen bitiyor. Futbolu Fenerbahçe’de bırakmayı düşünüyor musun?” sorusuna da şu yanıtı verdi:
 
“Şu anki duruma göre Fenerbahçe’de futbolu bırakma ihtimalim yüksek. Önümüzde 1 sene daha var ve kariyerimi sürdürmek istiyorum. Hocamızın da yeni sezonla ilgili planları var. Eğer hocamız, yönetim kurulumuz, kulübümüz bu plan dahilinde benimle olmak istediklerini söylerse, burada devam edip, ardından futbolu bırakmaktan mutlu olurum. Planlar dahilinde değilsem, yoluma devam edip sonra futbolu bırakabilirim."

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