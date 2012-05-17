Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu!

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Bursaspor'u 4-0 mağlup ederek 29 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'ye 50. Ziraat Türkiye Kupası'nı getiren maçın goller 2. dakikada Caner Erkin, 45. dakikada Cristian, 58. dakikada Semih Şentürk ve 77. dakikada Alex'ten geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe ile Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, Türkiye Süper Kupası'nda karşı karşıya gelecekler. Süper Kupa'nın hangi tarihte ve nerede oynanacağı ilerleyen günlerde açıklanacak.

Fenerbahçe son olarak 1982-83 sezonunda finalde Mersin İdman Yurdu'nu 3-0 ve 2-1'lik skorla saf dışı bırakarak kupayı almıştı. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta oynanması gereken Süper Kupa Finali 'Şike Soruşturması' nedeniyle oynanamamıştı.

Trabzonspor ve Beşiktaş'ı kurtardı

Fenerbahçe'nin kupayı kazanmasıyla birlikte Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda 3'üncü sırayı alan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 1'inci takım olarak gidecek. Bu grupta 4'üncü sırada yer alan Beşiktaş ise Avrupa Ligi'ne 2'inci takım olarak katılacak.

Türkiye Kupası'nı müzesine götürmesi halinde 'Kupa 2'ye katılacak ilk takım konumuna gelecek Bursaspor, finalde mağlup olunca, UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak 3'üncü takım durumuna düştü.

Bu tabloya göre; gruplara kalmak için play-off maçı oynayacak Karadeniz temsilcisi, Avrupa'da ilk maçına Ağustos ayının ortasında çıkacak. Beşiktaş, Temmuz sonunda 3'inci turda mücadele edecek. Temmuz ortasında 2'inci turda boy gösterecek Ertuğrul Sağlam'ın talebeleri ise en geç 20 Haziran'da topbaşı yapacak.

"Uluslararası Kupa Müsabakalarına Katılım" maddesinin ilgili bendi şöyle:

Türkiye Kupası şampiyonu olan takım, aynı zamanda Play-Off Şampiyonluk Grubu sonunda 1. veya 2. sırada yer alır ise UEFA Avrupa Ligi’ne gidecek üçüncü takım, Türkiye Kupası Finalisti olan takım olacaktır.