F.Bahçe'nin eski hocası: Arap İsmail, bu işi başarır

Fenerbahçe’de, Ersun Yanal’ın istifasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal’a eski hocasından tam destek geldi. Sarı-Lacivertli takımı 1988-89 sezonunda 103 golle şampiyon yaparak rekor kıran Todor Veselinovic, Kartal’ın başarılı olacağını söyledi.

Zaman’dan Ahmet Uykan’ın sorularını telefonla cevaplayan unutulmaz teknik adam, ‘Arap İsmail’ lakaplı öğrencisini şöyle özetledi:

“Ben ona ‘çocuk’ diye hitap ederdim. Olağanüstü bir futbolcu değildi; ama tam bir görev adamıydı. En önemli özelliği disiplinli ve çalışkan olmasıydı. Aynı zamanda çok iyi bir kesiciydi. Topu kapmak için vücudunu bile siper ederdi. Sürpriz ileri çıkışları da vardı. Soğukkanlı olduğu için penaltı atışlarını da ona attırırdım.”

İsmail Kartal’ın yardımcı antrenörlükte yeteri kadar tecrübe kazandığını anlatan 84 yaşındaki efsane isim, “Aykut Kocaman gibi iyi işlere imza atacağına yürekten inanıyorum. Fenerbahçe’yi çok iyi tanıyor. Aslolan da camianın ona güvenmesi. Benim İsmail’e tavsiyem; oyuncularıyla iyi diyalog kursun. Onlarla arkadaş gibi olsun. Yani benim yolumdan gitsin. Hiçbir futbolcusuyla kötü olmasın. Bizim dönemi hatırlasın yeter” ifadelerini kullandı.

Eski öğrencilerini Sarı-Lacivertli ekibin başında görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten ‘Veysel hoca’ yakıştırmalı ünlü taktisyen şunları kaydetti:

“Turhan Sofuoğlu, Oğuz Çetin, Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman’dan sonra İsmail Kartal’ın da Fenerbahçe’ye teknik direktör olması benim göğsümü kabartıyor. Daha önce söylediğim gibi 103 gollü kadro sadece iyi futbolculardan değil, aynı zamanda karakterli insanlardan oluştu. Hepsiyle gurur duyuyorum.”