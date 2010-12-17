F.Bahçe'nin efsanesi Lefter hastanede

T24 - Unutulmaz yıldız Lefter Yunanistan’da rahatsızlandı, Fenerbahçe seferber oldu.

F.Bahçe ve Türk futbol tarihinin efsane ismi Lefter Küçükandonyadis dün Atina’da hastalandı. Geçen hafta bir yakınını görmek için ailesiyle birlikte Atina’ya gelen efsane futbolcu, yürüyüşe çıktığı P.Faliro semtinde bilinmeyen nedenle kendini kaybederek yere düştü. Bu olayın ardından durumu ağırlaşan Lefter Küçükandonyadis, ailesinin tüm ısrarlarına rağmen ilk aşamada Atina’da tedavi olmak istemedi.



Önceki günden itibaren konuşma kabiliyetini aralıkla kaybeden Lefter’in ailesi Türkiye’ye dönme kararı aldı.

Uçağa binmek istemediği için karayoluyla Türkiye’ye gelmeyi düşünen eski futbolcuya her türlü imkânı sağlayarak sahip çıkan F.Bahçe Spor Kulübü’nün yöneticileri, özel bir ambulans firmasıyla anlaştı.

Akşam saatlerinde kendisiyle yolculuk yapacak özel doktorun son muayenesinde, Lefter’in şekerinin (500) tehlike sınırının üzerinde olduğu ortaya çıktı. Bu durumu dikkate alan sağlık ekibi eski ulusal futbolcumuzun acil olarak Atina’daki Evangelizmos Hastanesi’nde tedavi edilmesine karar verdi.

Hastaneye yatırılan Lefter’in öncelikle şekerinin kontrol altına alınmaya çalışılacağı, ardından Türkiye’ye getirilebileceği belirtildi.

Eski futbolcunun durumuyla yakından ilgilenen F.Bahçe Kulüp Müdürü Serkan Acar, yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu Beyza Üntuna sürekli olarak Küçükandonyadis’in ailesiyle temasta... Cumhuriyet’e konuşan Serkan Acar, Lefter’in İstanbul’a getirilmesi için özel uçak dahil her türlü imkânı kullanacaklarını açıkladı.



