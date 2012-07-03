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Spor

F.Bahçeliler ilk antremana Aziz Yıldırım tişörtüyle çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Samandra’daki Can Bartu Tesisleri’nde başladı

03 Temmuz 2012 14:21

Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım’ın tahliyesinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Aziz Yıldırım imzalı tişörtler giyen sarı-lacıvertli futbolcuların oldukça neşeli oldukları görüldü.
 
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Samandra’daki Can Bartu Tesisleri’nde başladı.

Yeni transferler Salih Uçan, Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım da ilk antrenmana katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın tahliyesinin ardından gerçekleşen antrenmanda, futbolcuların oldukça neşeli olması dikkat çekti.

Antremana Aziz Yıldırım imzalı tişörtlerle çıkan futbolcular, "Sonsuza kadar Fenerbahçe" pankartı açtı.

Şike davasında 1 yıl cezaevinde kalan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, dün tahliye edilmişti.

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