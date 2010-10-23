F.Bahçeli 'Rambo' köpek kulübesinde yakalandı

T24 - İstanbul yarınki derbi öncesi rahat bir nefes aldı. Kadıköy AKP İlçe Binası önünde nöbet tutan bir polisin 30 mermili 'Akrep' denilen otomatik silahını çalarak kayıplara karışan ve dün geceden beri polise hareketli anlar yaşatan "Rambo" lakabıyla tanınan Fenerbahçe taraftarı Okan Güler sonunda bir köpek kulübesinde yakalandı.









Dün saat 21.00 sıralarında Ak Parti Kadıköy İlçe Binası önündeki polis noktasından dün akşam saatlerinde bir polise ait "Akrep" denilen otomatik silah kayboldu. Görevli polisin kulübede unutarak ayrılmasından faydalanan bir kişinin silahı aldığı tespit edildi. Alarma geçen polis hemen güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucu içinde 30 mermisi bulunan otomatik silahın "Rambo" lakabıyla tanınan Fenerbahçe taraftarı Okan Güler tarafından çalındığı belirlendi.



Saraçoğlu'da gece araması

Alarma geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri heryeri didik didik aradı. Aramaya yüzlerce polis katıldı. Aranan yerlerden biri de yarın Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’ydı. Gece yarısı stadın ışıklarını yakan polis, "Rambo"yu burada da aradı.

Aramaları genişleten polisler otoyol kenarları ve ilçedeki parkları hatta hastane bahçesini dahi taradılar. Ancak Okan Güler ve silaha ait bir iz bulunamadı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü'nün bizzat yürüttüğü aramalar gece boyunca sıkı bir şekilde sürdürüldü.



Köpek kulübesine saklandı

Polis, bugün saat 10.00 sıralarında Kozyatağı'nda Okan Güler'in izine rastladı. Ancak polisin takibinden kurtulan Okan Güler, Söğütlüçeşme'de bir apartmanın bahçesindeki köpek kulübesine girerek saklandı.

Yarım saat sonra Okan Güler'in saklandığı yeri tespit eden polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Sokağa giriş ve çıkışlar kapatıldı. Özel hareket timleri geldi. Bir ambulans hazır bekletildi. Basın mensupları da güvenlik şeridinin dışına alındı.



Ali Koç'u çağırdı

Okan Güler, Fenerbahçeli yönetici, işadamı Ali Koç ile arkadaşı Osman Ekmekçi'nin çağrılmasını istedi. Kısa bir süre sonra gelen Osman Ekmekçi polisin ikna çabalarına aracılık etti. Okan Güler bir saat sonra silahla birlikte teslim oldu. Polis, gözaltına aldığı Okan Güler'i İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürdü.



Aziz Yıldırım'a kızmış

Arkadaşı Osman Ekmekçi, “Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a kızdığı için bunu yapmış. Ali Koç'u çok seviyor. Bu yüzden Ali Koç'un gelmesini istemiş” dedi. Okan Güler, geçen yaz Aziz Yıldırım'ın istifa etmesi için Adana'da intihar girişiminde bulunmuştu.



'Fenerbahçeliliğimi dondurdum'

Okan Güler, sağlık kontrolünden sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyet girişinde basın mensuplarının soruları üzerine Güler, “Silah çalmadım buldum. Fenerium’a girip Aziz Yıldırım’ı protesto edecektim. Çalışan personeli çıkartıp kendimi rehin alacaktım. Amacım Aziz Yıldırım’a gönderme yapmak. Aziz Yıldırım’ı istemiyorum. Aziz Yıldırım gidip Ali Koç başkan olana kadar Fenerbahçeliliğimi dondurdum" dedi.