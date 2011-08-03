F.Bahçeli Önder karısını dövdü

T24 - Yıldırım nikâhıyla evlenen futbolcu Önder Turacı ile Brüksel Güzeli Ayşe Özdemir aynı hızla boşanma kararı aldı. Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Özdemir, "Önder, İsmail YK ile ilişki yaşadığımı zannedip beni saatlerce dövdü" dedi.







Geçtiğimiz mart ayında Kayseri'de yıldırım nikâhıyla evlenen 2010 Brüksel Güzeli Ayşe Özdemir ve futbolcu Önder Turacı boşanma kararı aldı.



Konuyla ilgili konuşan Ayşe Özdemir, eşinin kendisine şiddet uyguladığını, alkol aldığında kendisini yumruk ve tekmelerle dövdüğünü öne sürdü.

Beni facebook'ta buldu



Turacı'nın kendisini Belçika televizyonunda görüp beğendiğini belirten Özdemir, tanışma hikâyelerini şöyle anlattı:



"Belçika Güzellik Yarışması'na katıldım, Brüksel Güzeli seçildim. Önder de o sırada ailesini görmek için Brüksel'e gelmiş. Televizyonlarda tanıtım videolarım dönüyordu. Önder ekranda beni görür görmez aşık olmuş. Beni Facebook'tan buldu. Bu şekilde konuştuk, telefonlaştık ve bir gün buluştuk. İkinci buluşmamızda da bana evlenme teklif etti."

Düğünü iptal ettik



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Özdemir, eşiyle arasındaki problemlerin nişanlılık döneminde başladığını söyledi:



"Sürekli 'Ben Önder Turacı'yım' diye böbürleniyordu. Nişan masraflarını bile annemin üzerine yüklemişti. 30 Mart'ta resmi nikâhla Kayseri'de evlendik. Düğünümüz ise 11 Haziran'da Belçika'da olacaktı. Ama düğünü iki hafta öncesinden iptal ettik. Mayıs ayına doğru sıkılmaya başlamıştı ve bahaneler buluyordu. Sürekli annesini bahane ediyordu. Kavgalarımız oluyordu ve beni ailemin yanına Belçika'ya gönderdi. 'Düğüne kadar uzak kalalım. Belki birbirimizi özleriz' dedi. Annemin yanına geldiğimde ise aramalarıma cevap vermemeye başladı. Ben de Kayseri'ye, yanına gitmeye karar verdim. Ama Önder geleceğimi duyunca annemle babama 'Kızınıza söyleyin gelmesin, onu istemiyorum' demiş. Herkes şoke oldu, ben hiçbir şey yapmamıştım."

İsmail YK yüzünden



Ayşe Özdemir, asıl kavga nedenlerinin ise kayınvalidesi yüzünden yaşandığını anlattı:



"Gelinliğim ve kına gecem 20 bin TL tutmuş. Bunu çok büyük sorun haline getirdiler. En büyük kavgamız ise İstanbul'da bir otel odasında oldu. Eğlenceye gitmiştik ve Önder de içmişti. Sabahın 06.00'sında İsmail YK'nın 'İsterim Seni' şarkısını dinliyordum. Kendisine başka konulardan bahsederken, o kafasında öyle bir kurgu yaptı ki, İsmail YK ile ilişki yaşadığımı zannedip beni dövmeye başladı. Sabahın 06.00'sından 11.00'ine kadar dayak yedim. Tamamen şizofren kendisi. Gözlerim morardı. Kendisini camdan aşağıya atmakla tehdit etti, çok korktum. Alkolün etkisi geçince de yalvarmaya başladı."

Volkan adam gibi adam



Ayşe Özdemir, futbolcu Volkan Demirel'in eşi Belçika güzeli Zeynep Sever'i tanıdığını belirterek şunları söyledi:



"Zeynep'le tanışıyoruz. Bizim evliliğimiz onların evlilikleriyle hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Volkan adam gibi adam. Zeynep telli duvaklı gelin oldu. Zeynep'i gelinliğiyle aldı ve düğün yaptı. Ama Önder bana düğün bile yapamadı. Onun için adam değil."



