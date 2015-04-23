F.Bahçeli Kadlec: Şampiyonluk şansımız daha da artı

Fenerbahçeli futbolcular Pierre Webo ve Michal Kadlec, takımlarına katkı vererek sezon sonunda hedeflere ulaşmak istediklerini söyledi. Ligdeki 27. hafta mücadelesinin ardından şampiyonluk yarışının daha da kızıştığına dikkati çeken Kadlec, "Bizim şansımızın daha da arttığını düşünüyorum. Her şeyi elimize aldık. Son maçtan sonra şansımızı arttırdık. Her maçımızı kazanırsak şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Michal Kadlec, şu anda tamamen lige ve kupayı kazanmaya odaklandıklarını, her iki kupayı da müzelerine götürmeyi istediklerini söyledi.

Takımda fazla şans bulamamasına değinen sarı-lacivertli oyuncu, "Maçlarda her zaman hazır olmalısınız. Antrenmanlarda kendinizi hazır tutarak maç oynamak için fırsat beklemelisiniz. Ben bunu yapıyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüyorum" diye konuştu.

Webo: Devamlılığı sağlamaya gayret ettim

Sarı-lacivertli takımın Kamerunlu golcüsü Pierre Webo, takımında sürekli şans bulamamasına rağmen verdiği katkıdan dolayı mutluluk yaşadığını dile getirdi.

Bu sezon bazı anlarda takımda daha fazla oynayabileceğini düşündüğünü vurgulayan Webo, "Devamlılık açısından benim için iyi sezon geçmedi ama şu an geldiğim noktadan memnunum. Oynamadığım zamanlarda en iyi şekilde çalıştım. Form anlamında devamlılığı sağlamaya gayret ettim" dedi.

Sarı-lacivertli oyuncu, sahada görev aldığı anlarda da takımının kazanması için elinden gelen gayreti gösterdiğini kaydederek, "Önümüzde bizi bekleyen zorlu maçlar var. Şu anda sezon sonuna kadar hedeflerimize ulaşmak için işime odaklanmış durumdayım. Fenerbahçe'nin başarısı için çabalıyorum. Sezon sonuna kadar da böyle olacak" ifadelerini kullandı.

Takımına son 3 maçta hücumda verdiği katkıyla ilgili soru üzerine tecrübeli futbolcu, "Gerçekten takıma katkı verdiğimi düşünüyorum. Son 3 maçta takıma verdiğim katkıdan çok mutluyum. Bu sezonki hedefimize ulaşmak ve şampiyon olmaya giden yolda bizim için kritik çok önemli maçlardı. Şu anda hiçbir şey kazanmış değiliz. En zor maçlar önümüzdeki maçlardır. Aynı şekilde yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

Çocuklara teknik direktörlük yaptılar

Pierre Webo ve Michal Kadlec, katıldıkları etkinlikte Fenerbahçe'yi en iyi anlatan çocukların katıldığı çift kale maçta teknik direktörlük yaptı.

Alışveriş merkezinin içinde hazırlanan küçük bir sahada minyatür kale şeklinde yapılan karşılaşmada her iki oyuncu, miniklere taktik verdi. Mücadeleyi Webo'nun çalıştırdığı takım, 8-7 kazandı. Maçın ardından Webo ve Kadlec, çocuklara imzalı top hediye etti. Her iki oyuncu daha sonra Fenerium'da taraftarlara imza dağıttı. Sarı-lacivertli taraftarlar futbolculara büyük ilgi gösterdi.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Webo, kendisi için harika bir gün olduğunu, çocukların mutluluğuna katkıda bulunmak için geldiklerini vurguladı. Kadlec de Fenerbahçe ailesi olarak miniklerle beraber olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.