F.Bahçeli Emre'ye Kanada'dan teklif

Kanada ekiplerinden Ottawa Fury, 33 yaşındaki futbolcu Emre Belözoğlu'nu transfer etmek için harekete geçti

Buraya kadar normal olan bu transfer haberinde işi ilginç kılan taraf ise Ottawa'nın Trabzonspor ile yollarını ayıran Zokora'ya da teklif götürmesi.

Sarı-Lacivertliler'in yıldızı ile ırkçılık iddiası nedeniyle mahkemelik olan Zokora'nın, teklife sıcak baktığı belirtilirken, Emre ise her fırsatta kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istediğini belirtiyor.

Bu arada Kanada temsilcisinin, iki futbolcuya da yüksek rakamlar önerdiği konuşuluyor.