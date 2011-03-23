F.Bahçe'li Emre baba oldu

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Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Emre'nin eşi Tuğba Belözoğlu'nun Amerikan Hastanesi'nde bir erkek bebek dünyaya getirdiği bildirildi.





Açıklamada, Belözoğlu çiftinin, 3 kilo 550 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe ''Ömer Akif'' ismini verdiği belirtilerek, ''Fenerbahçe ailesi olarak, Belözoğlu çiftini kutluyor, Ömer Akif'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz'' denildi.







Emre: Çok mutluyum





Emre, eşinin doğumundan sonra Amerikan Hastanesi'nde basına yaptığı açıklamada, annelerin hakkının ödenmeyeceğini bir kez daha anladığını ifade ederek, '' Allah herkese böyle bir mutluluk nasip etsin. Çok mutluyum. İnşallah Ömer Akif'in geleceği çok güzel olur, çok mutlu olur'' dedi.

Sakatlığı ile ilgili de bilgi veren Emre, ''2-3 gün içinde koşulara başlayacağım. Bursaspor maçına hazır olmaya gayret göstereceğim'' diye konuştu.



