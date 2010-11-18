F.Bahçe'den Berbatov için M. United'a 15 milyon euro

T24 - Fenerbahçe’nin, Manchester United’ın Bulgar golcüsü Dimitar Berbatov’u transfer etmek istediği ve bu futbolcu için İngiliz ekibine 15 milyon avroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü.









Almanya’da yayımlanan 4-4-2 dergisinin internet sitesinde verilen haberde, Fenerbahçe’nin, futbolcuya da yıllık 5 milyon avro önereceği belirtildi.

Haberde, Manchester United’ın 29 yaşındaki futbolcunun şu an için takımdan ayrılması fikrine sıcak bakmadığı da ifade edildi.

Berbatov, Manchester United formasıyla bu sezon 6 gol attı