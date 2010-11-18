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Spor

F.Bahçe'den Berbatov için M. United'a 15 milyon euro

Fenerbahçe, M. United'lı Berbatov'u transfer etmek için 15 milyon euro önderdi.

18 Kasım 2010 02:00

T24 - Fenerbahçe’nin, Manchester United’ın Bulgar golcüsü Dimitar Berbatov’u transfer etmek istediği ve bu futbolcu için İngiliz ekibine 15 milyon avroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Fenerbahçeden Berbatova 15 milyon avro

Almanya’da yayımlanan 4-4-2 dergisinin internet sitesinde verilen haberde, Fenerbahçe’nin, futbolcuya da yıllık 5 milyon avro önereceği belirtildi.

Haberde, Manchester United’ın 29 yaşındaki futbolcunun şu an için takımdan ayrılması fikrine sıcak bakmadığı da ifade edildi.

Berbatov, Manchester United formasıyla bu sezon 6 gol attı

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